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Çaturoğlu ve Çakır kapı kapı dolaşıp 'Evet'e destek istedi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ereğli Belediyesi Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik kollarından oluşan 60 kişilik ekiple, Bağlık Mahallesi'nde ev ziyaretleri yaparak 'Evet'e destek istedi.

Milletvekili Çaturoğlu ve İlçe Başkanı Çakır beraberindeki heyetle birlikte, ziyaret ettikleri evlerde kendilerini karşılayanlarla sohbet etti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "EVET" denilmesi noktasında destek istedi. Kendilerine iletilen sorunları da yakından dinleyen Çaturoğlu ile Çakır, halkoylamasından güçlü bir "Evet" çıkmasıyla birlikte sorunların tek elden daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Bağlık Mahallesi'nden İlçe merkezindeki Pazaryerine doğru ekip halinde yürüyen AK Parti heyeti, evlerinin camlarından ve balkonlarından kendilerini selamlayan vatandaşlara "Halkoylamasında güçlü bir şekilde "EVET" desteğinizi bekliyoruz" şeklinde karşılık verdi.

Çakır çalışmalara Gülüç'te devam etti.

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın kolları üyelerinin katılımı ile Gülüç'te vatandaşlara ziyaret gerçekleştirerek "Evet" gazetesi ve broşürü dağıttı. Başkan Çakır, Gülüç'te yaptığı esnaf ve ev ziyaretlerinde vatandaşları bilgilendirerek, halk oylamasında 'Evet'oyu kullanmalarını istedi. Çakır ziyaretler sırasında vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada "Evet kararı hepimize güzellikler getirecektir. Ülkemizin her alanda daha da güçlenmesine vesile olacağına inancımız tam" dedi

İlçe Başkanı Çakır'a Gülüç'te yaptığı ziyaretlerinde görüştüğü çok sayıda vatandaşlar da Türkiye'de AK Parti'nin hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek "Güçlü Türkiye için biz de 'Evet' ile yanınızda olacağız" dedi.

(VK-İÇ)



11.04.2017 15:32:50 TSI

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