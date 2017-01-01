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Çim hokeyi müsabakaları yapıldı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde okul sporları faaliyetleri kapsamında Çim Hokeyi müsabakaları düzenlendi. Erzincan'da okul sporlarının 2016-2017 faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Okul sporlarının faaliyet programında yer alan çim hokeyi yıldızlar kız erkek müsabakaları Refahiye ilçesinde yapıldı. Refahiye Çim sentetik yüzeyli futbol sahasında gerçekleştirilen müsabakalara 3 kız 3 erkek olmak üzere toplam 6 takım katıldı. Yapılan müsabakalar sonrasında kızlarda ver erkeklerde birinci Refahiye ŞK YBO birinci olurken ikinci Refahiye Nezahat Çeçen Ortaokulu, üçüncü ise Refahiye İmam Hatip Ortaokulu oldu. Müsabakalar sonrası birinci olan kız ve erkek takımı Erzincan'ı Okul sporları grup müsabakalarında temsil edecekler.

(FG-Y)



11.04.2017 15:33:41 TSI

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