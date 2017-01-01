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AK Parti heyeti emniyeti ziyaret edip polislerin gününü kutladı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, bazı yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimi ile birlikte Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

25 kişilik bir ekip ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden AK Parti heyetini, Emniyet Müdürü Fahri Küçük karşıladı. Ziyarette konuşan Milletvekili Çaturoğlu, Emniyet Müdürü Küçük'ün şahsında tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutladı. Emniyet mensuplarının 15 Temmuz darbe girişiminde büyük bir özveri göstererek, tanklara ve mermilere göğüslerini siper ettiklerini belirten Çaturoğlu, tüm emniyet mensuplarına teşekkür edip, görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti İlçe Başkanı Çakır ise İlçe Emniyet Müdürlüğünün özellikle uyuşturucuyla mücadelede yaptığı başarılı çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, diğer asayiş olaylarında da emniyet mensuplarının büyük bir özveriyle görev yaptıklarını ifade etti, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Fahri Küçük'te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Milletvekili Çaturoğlu ile İlçe Başkanı Çakır, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ki birimleri tek tek ziyaret ederek polislerin haftasını kutladı.

(VK-İÇ)



11.04.2017 15:33:45 TSI

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