11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Başkan pazarı gezdi

11 Nisan 2017 Salı, 15:29
Başkan pazarı gezdi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Pazartesi Pazarı esnafını ziyaret etti.
Esnaf ile bir süre sohbet ederek onların istek ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Başsoy, "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz, devam edecek. Bir şehrin gelişmesinde esnafın büyük rolü vardır. Gerçekleştireceğimiz projelerle şehrimiz, bölgenin cazibe merkezi olacak" dedi
(FG-Y)

11.04.2017 15:36:42 TSI
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