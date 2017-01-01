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Öğrencilerden kask takma farkındalığı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl'de motosiklette kask kullanımına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, ilçede motosiklet kullanıcılarına broşür dağıttı.

Sarıgöl'de Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü tarafından motosikletlerde kask kullanımı konusunda dikkat çekmek amacıyla ilçe genelinde etkinlik düzenlendi. "Kafanı kullan, kask tak" sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler 500 adet broşürü ilçedeki motosiklet kullanıcılarına dağıttı. Konu ile ilgili bilgi veren Fotoğrafçılık Kulübü Öğretmeni Aslıhan Gencer Yapıcı, bahar ve yaz aylarında motosiklet kullanımın arttığını ve kask takılmaması nedeniyle çok sayıda gencin hayatını kaybettiğini belirterek, "Anneler, babalar ağlamasın. Yaz aylarında okulumuz öğrencisi kask yüzünden hayatını kaybetti. Kask takmanın önemini anlatan broşür hazırladık. İlçe Emniyet Müdürlüğünden ilçe genelinde meydana gelen motosiklet kazaları hakkında aldığımız bilgileri broşüre yansıttık. Dağıtımını yaptık. Amacımız kask konusunda farkındalık oluşturmak" dedi. Okul öğrencileri tarafından hazırlatılan broşürler esnaflara ve park halinde bırakılan motosikletlerin üzerine konuldu.

(VS-AY-Y)



11.04.2017 15:37:01 TSI

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