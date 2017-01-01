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Mustafa Savaş'tan Aydınlılara miting teşekkürü



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın mitingine gösterilen ilgi nedeniyle Aydınlılara teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Aydın'da gerçekleştirdiği "Aydın Evet Diyor" mitingine katılan herkese teşekkür etti. Savaş, İstasyon Meydanını dolduran vatandaşların Başbakan Binali Yıldırım'ı büyük bir heyecan ve coşkuyla karşıladığını belirtti. Savaş, şöyle konuştu: "Aydınlı hemşerilerimiz, Aydın'ımızın dört bir yanından huzur için, istikrar için, gelişen, kalkınan bir Türkiye ve Aydın için iradesini ortaya koymuştur. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımız, Aydın'daki coşkuyu görerek Aydın'dan büyük bir memnuniyetle ve mutlulukla ayrıldı. Başbakanımız ilimizden ayrılırken, 'Aydın tamam, Aydın'daki coşkulu kalabalık ve heyecanı beni mutlu etti. Aydın 'evet' diyor. Bütün Aydınlı hemşerilerimize selamlarını ve mitinge katılımları için teşekkürlerimi iletin' dedi"

Efeler diyarı Aydın'ı her zamanki gibi coşkulu heyecanlı görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Savaş, "Dün Aydın da yapmış olduğumuz miting, 16 Nisan'da oluşacak seçim sonucunun göstergesi. Sayın Başbakanımızın dediği gibi 'Aydın bu işi bitirmiş. Aydın evet diyor, Efeler evet diyor. 15 Temmuz gecesinde ve demokrasi nöbetlerinde Aydınlı hemşerilerimiz nasıl tek vücut olup sokakları meydanları doldurduysa, 16 Nisan'da da tüm Aydınlılar tek vücut olacak, birlikten yana kardeşlikten yana tavrını koyacak ve daima millet, kararımız evet diyecekler. Her daim yanımızda olan Efeler diyarı Aydın'ın yiğit insanları cefakar vefakar hemşerilerimize güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimize ve 112 sağlık ekiplerimize, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum.

Ayrıca meydan düzenlenmesi ve süslemesinde emeği geçen gençlerimize çok teşekkür ediyorum emeklerine sağlık. Coşkulu mitingimize desteklerinden dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MB-Y)



11.04.2017 15:37:36 TSI

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