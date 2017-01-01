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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Hastalar için 'referandum' önlemi

11 Nisan 2017 Salı, 15:35
Hastalar için 'referandum' önlemi
- Yatan hastalar hasta nakil araçlarıyla oy kullanma alanlarına götürülecek
- Evde sağlık hizmeti alanlar 444 38 33 numaralı telefonu arayarak yardım alabilecek

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, referandumda oy kullanmak isteyen yatan hastalar için gereken tüm düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.
Genel Sekreter Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, demokrasilerde vatandaşın oy kullanmasının temel bir hak olduğunu belirterek, bu hakkın rahatça kullanılabilmesi adına 16 Nisan referandumunda oy kullanmak isteyen yatan hastalar için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını, bununla birlikte evde sağlık hizmeti alıp, oy kullanmak isteyip de sandığa gidemeyen vatandaşların da 444 38 33 numaralı telefon hattını arayarak bu konunda yardım alabileceğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde hastanelerde yatarak tedavi gören hastalarla tek tek görüşülerek oy kullanmak isteyenlerin tespit edildiğini belirten Kılıç, bu hastaların sağlık çalışanı eşliğinde evde sağlık hizmetleri ekiplerinin desteği ve hasta nakil araçlarıyla oy kullanma alanlarına götürüleceğini dile getirdi.
Samsun Valiliğinin bilgisi dâhilinde İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütecekleri çalışma kapsamında referandum günü hizmet verecek sağlık personeli, araç ve şoför planlamasını tamamladıklarını belirten Genel Sekreter Kılıç, muhtemel araç ihtiyaçlarını da hizmet alımıyla ivedilikle karşılayacaklarını, referandum günü hastaların oy haklarını kullanabilmeleri adına dikkatli bir çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.
(SAM-SLH-Y)

11.04.2017 15:43:21 TSI
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