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Ekinci Şanlıurfa'nın kurtuluşunu kutladı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yılını, yazılı bir açıklama yaparak kutladı.

Başkan Ekinci yaptığı açıklamasında, "Özgürlük mücadelesi ve geleceğinin kurtuluşu için mücadele veren kahraman, cesur ve inançlı Urfa halkı, Fransız işgalinden kurtulmak için tek yürek olup Şanlı ve destansı bir zafere imza attı. Fransız Ordusunu topyekun Urfa'dan temizleyen Şanlı ecdadın torunları olmak ve Şanlı şehirde yaşamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Şanlı tarihe adını altın harfler ile yazdıran Şanlı halkının Şanlı zaferinin 97. Yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

(AK-AOA-Y)



11.04.2017 15:46:28 TSI

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