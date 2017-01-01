11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Iğdır'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

11 Nisan 2017 Salı, 15:38
Iğdır'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, zorlama ve insan ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şahıs ile fuhuş yaptırılan 14 yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Iğdır Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(ET-AA-Y)

11.04.2017 15:46:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Iğdır'daki fuhuş operasyonu
YEREL

IĞDIR'DAKİ FUHUŞ OPERASYONU
Iğdır' ağaç dikim kampanyası
YEREL

IĞDIR' AĞAÇ DİKİM KAMPANYASI
Türk Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. YIL DÖNÜMÜ
Çekmeköy'den Iğdır'a gönül köprüsü
YEREL

ÇEKMEKÖY'DEN IĞDIR'A GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Tuzluca'da Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
YEREL

TUZLUCA'DA TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!