YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

Iğdır'da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama



IĞDIR (İHA) - Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, zorlama ve insan ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şahıs ile fuhuş yaptırılan 14 yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Iğdır Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(ET-AA-Y)



11.04.2017 15:46:58 TSI

NNNN

