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Küçükler Bocce Müsabakaları Başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Okul Sporları Bocce küçükler kategorisi İl birinciliği müsabakaları Erzincan 13 Şubat Şehir stadında başladı. Kızlarda 5 erkeklerde 5 takım olmak üzere toplam 10 takımın katıldığı müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor.

Erzincan'da Okul sporlarının 2016-2017 Eğitim öğretim yılı faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Okul Sporları faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Küçükler kız-erkek Bocce il birinciliği müsabakaları başladı. Erzincan Şehir stadında yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalya ve kupa verilecek. Dereceye giren takımlar Erzincan'ı grup müsabakalarında temsil edecek.

Okul Sporları Bocce küçükler kategorisi kızlarda ve erkeklerde Refahiye ŞK YBO, Refahiye Nezahat çeçen Ortaokulu, Tercan YBO, Mehmetçik Ortaokulu ve Vali metin İlyas Ortaokulu takımları mücadele ediyor.

(FG-



11.04.2017 15:47:26 TSI

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