11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Başsoy: "Millet olarak polisimizin her zaman yanındayız"

11 Nisan 2017 Salı, 15:40
Başsoy: "Millet olarak polisimizin her zaman yanındayız"

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümünde asayişi sağlayan polis memurlarını gece nöbet yerlerinde ziyaret etti.
Polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Başsoy "1845 yılında kurulan modern polis teşkilatı, aradan geçen bir buçuk asrı aşkın zaman içerisinde daima güvenin ve emniyetin sembolü olmuştur. İlimiz özelinde polis teşkilatının çalışmaları, şehrimizin polisiye vaka oranının düşüklüğünde en önemli etkendir. Türk polisi, özverili çalışmaları ile ülkemizdeki ve şehrimizdeki huzur ve sükûnun teminatıdır. Biz millet olarak teröristlere karşı canını hiçe sayan polis ve askerimizin her zaman yanındayız. Vatanı ve milleti uğruna şehit olan kardeşlerimizin yakınları bizlere emanettir. Ben bu vesile ile gece gündüz demeden şehrimizde ve ülkemizde asayişi sağlayan vefakâr polisimizin bayramlarını kutluyorum" dedi.
Gece nöbetlerinde Başkan Başsoy'un kendilerini unutmayarak yaptığı bu ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren polis memurları, Başsoy'a teşekkür ettiler.
(FG-

11.04.2017 15:47:59 TSI
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