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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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"Genç Çiftçi Desteklemesi Hibe Programı" çiftçilere anlatıldı

11 Nisan 2017 Salı, 15:40
"Genç Çiftçi Desteklemesi Hibe Programı" çiftçilere anlatıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi konusunda tanıtım toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, İl Müdürü Murat Şahin, Köy Muhtarları ve çiftçiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Murat Şahin, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesinin amaçlandığını ve söz konusu 30 bin TL Hibe desteğinin 18-40 yaş arası genç çiftçilerin uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik üretimine yönelik projelere verileceğini, Müracaat süresi 07 Nisan 2017 tarihinde başlamış olup, 05 Mayıs 2017'de sona ereceğini ifade etti.
Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk "Tebliğin amacı, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesidir'' şeklinde konuştu.
Hibe konusu ile ilgili yapılan sunumda; Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin genç çiftçilerde aranan şartlar, başvuru evrakları, hibe sözleşmesi öncesi getirilecek belgeler, taahhütname, hibe sözleşmesi değerlendirme kriterleri, hibe ödemelerinin nasıl, ne zaman yapılacağına ilişkin sunum yapıldı.
Sunum sonunda Muhtar ve Çiftçilerden gelen sorular İl Proje Yürütme birimi personelleri tarafından cevaplanarak toplantı sona erdi.
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11.04.2017 15:48:16 TSI
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