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"Evin Okula Yakınlaştırılması Projesi" semineri yapıldı

11 Nisan 2017 Salı, 15:41
"Evin Okula Yakınlaştırılması Projesi" semineri yapıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Evin Okula Yakınlaştırılması" projesi kapsamında Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda seminer düzenlendi. Seminere İl Müftü Yardımcısı Harun Özkan katıldı.
Katıldığı seminer vesilesiyle bir konuşma yapan Müftü Yardımcısı Harun Özkan öğrencilerin ahlâki gelişimine dair önemli tespitleri dile getirdi. Özkan seminerde "Çocuklarımızın, okulda aldıkları eğitimin yanısıra, evde ailelerinin kendilerine her zaman lisân-ı hal ile örneklik yapmalarının önemi"ne vurgu yaptı. Peygamberimizin; "Hiçbir baba evlâdına güzel edep ve terbiyeden daha değerli ve üstün bir miras bırakamaz." (Tirmizi) hadisinden hareketle, "insanın âilesine karşı sorumlu olduğu maddî ihtiyaçlarının yanında bir de mânevî ihtiyaçları vardır. Onlara inanmaları gereken iman esaslarını ve uymaları gereken ahlâk esaslarını öğretmek, ebeveylerin sorumluluğu altındadır. Esasen bu mânevî ihtiyaçların temin edilmesi daha mühimdir.
Allah Teâlâ'nın bizlere büyük ihsanı ve lütfü olan çocuklarımızı, gözümüzün nuru, kalbimizin neşesi ve hayatımızın bir süsü olarak biliriz. Ne var ki bu, son derece değerli olan yavrularımız için yeterli değildir. Onları iyi eğitip güzel terbiye etmek, iyi ahlâk sahibi bir kişiliğe kavuşturmak gibi yerine getirmemiz gereken önemli pek çok sorumluluklarımız vardır. Zira Allah (c.c), bizi bunlardan sorguya çekecektir. Bu sorumlulukları yerine getirmek, bizim için ebedî mükâfat sebebidir.
Kişinin çoluk-çocuk sahibi olması, beraberinde büyük sorumluluklar gerektiren bir durumdur. Nitekim yüce dinimizde anne baba ile çocuk arasındaki münasebetler hem ahlâkî hem de hukukî yönden belli esaslara bağlanmıştır. Durum böyle olunca çocuğun varlığı ciddîye alınmalı; iyi, güzel ahlâk sahibi bir kişi olarak yetişmesi için her türlü gayret ve fedakârlık gösterilmelidir" dedi.
Programa, müftü yardımcımız ile birlikte katılan Sûriye'li imam Mahmûd Şahvûd ise kendisine verilen söz hakkı üzerine konuşmasında; "Suriye'nin eğitim imkânları açısından kısıtlı bir yaşantıya sahip olduğunu, Türkiye'deki eğitim kurumlarının çok modern ve donanım zenginliğine sahip olduğunu ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini" anlattı. "Allâh'ın nimetlerini elimizden almaması için çok çalışıp başarılı olmamız ve dine hizmet etmemiz gerektiğini" söyledi. "Suriye'nin başına ne geldi ise, israf ve savurganlıkları, ellerindeki nimetlerin kadrini bilemedikleri sebebiyle geldiğini ve israftan sakınmanın zorunluluğunu" anlattı.
Yapılan seminer çalışmalarının sonunda öğrenci velilerine okul yönetimi tarafından katılım sertifikaları verildi.
(FG-

11.04.2017 15:49:21 TSI
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