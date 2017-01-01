11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Çamlıca Caddesi genişletiliyor

11 Nisan 2017 Salı, 15:49
Çamlıca Caddesi genişletiliyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi ekipleri, kentin birçok noktasında ihtiyaç duyulan yol çalışmalarını sürdürüyor. Genişletme ve alt yapı çalışmasında tamamlanma aşamasına gelinen yaklaşık 1500 metre uzunluğundaki Çamlıca Caddesi'nin kadastro yolu 8 metre genişliğe çıkarıldı.
Başiskele Belediyesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde başladığı yol genişleme çalışmasını tamamlamasının ardından bu güzergahı kullanan vatandaşlar yolculuklarını güvenli ve rahat şekilde yapabilecek. Ana arterlerde cadde ve sokaklarda da imar planlarına göre yol genişletme ve düzenleme çalışmaları da yapan Başiskele Belediyesi bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.
(İÇ)

11.04.2017 15:56:27 TSI
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