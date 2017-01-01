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Selçuk Üniversitesi 42 yaşında



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ)'nin 42'nci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ergun Eskici, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Kutlu ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, dekanlar, müdürler, daire başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



"En büyük güvencemiz öğretim üyelerimizin özverili ve fedakarca çalışmalarıdır

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en köklü yükseköğretim kuruluşlarından birisi olan üniversitemizin 42. Kuruluş Yıl Dönümü'nde sizlerle burada bir arada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Selçuk Üniversitesi 11 Nisan 1975 tarihinde kurulmuş ve bugüne kadar 600 bine yakın öğrenci mezun etmiştir. Üniversitemiz çeşitli değerlendirmelerde ülkemizde 181 üniversite içinde 13'üncü sırada, dünyada ise 28 binden fazla üniversite içinde 902'nci sırada yer alıyor. Amacımız; üniversitemizi gerek ülkemizde gerekse dünyada saygın üniversiteler arasında üst sıralara taşımaktır. Bu hedefi gerçekleştirirken en büyük güvencemiz öğretim üyelerimizin özverili ve fedakarca çalışmalarıdır. Bu çalışmaları yaparken kıymetli hocalarımızın geleceğe vizyon sahibi ve özgüvenle yürümelerini sağlamayı kendimize öncelikli vazife saydık. Bu çerçevede gerek özlük haklarının verilmesi ve iyileştirilmesi hususunda gerekse kaynak ve imkan temini hususunda hakkaniyet ve liyakat esasları içerisinde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



"Sadece rektör olarak değerlendirmek haksızlık olur"

Bu yılki törenleri Selçuk Üniversitesi'nin kurucu rektörlerinden Merhum Prof. Dr. Erol Güngör temasıyla kutladıklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Kıymetli rektörümüzü sadece rektörlük faaliyetleriyle açıklamak doğru olmaz ve hocamıza karşı haksızlık olur. Müslüman Türk aydın kimliğinin en önemli temsilcisi olan kıymetli hocamızın yıllar önce yaktığı meşale günümüze ve geleceğimize ışık tutacak niteliktedir. Bir sosyal-psikolog olarak, akademik çalışmalarının yanı sıra, fikir adamı hüviyetiyle, milletimizi ve medeniyetimizi ilgilendiren konular üzerinde durmasını ve fikir üretmesini, bunu yaparken de 'milli' ve 'yerli' kalmayı başarabilmesi çok kıymetlidir. Erol Güngör'ün hatırasına sahip çıkmanın sadece vefa borcunun değil, ondan öğreneceklerimize duyduğumuz ihtiyacın da bir yansıması olarak görülmelidir. Sözlerimi sonlandırırken binlerce yıldır yurt tuttuğumuz bu topraklarda daha nice bin yıllar geçirmeyi dileyerek saygılarımı sunarım" dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'in açılış konuşmasının ardından Konya Valisi Yakup Canbolat, Kimya alanında TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü'nü alan Doç. Dr. İmren Hatay Patır ile Hayırsever İşadamı Ali Akkanat'a 42. Kuruluş Yıl Dönümü anısına 'Onur Ödülü Takdimi'nde bulunuldu. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri adına ödülünü aldığını ifade eden Vali Canbolat, bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.



"Bugünleri görseydi eminim dünyanın en mutlu insanı olurdu"

Onur ödüllerinin takdiminin ardından, Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü Dr. Mustafa Çalık, merhum Prof. Dr. Erol Güngör anısına özel sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Prof. Dr. Erol Güngör ile anılarını ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Dr. Çalık, "Sayın Prof. Dr. Erol Güngör burada olsaydı bu seçkin üniversiteyi görseydi, bu kampüsü görseydi, Doç. Dr. İmren Hatay Patır'ı ve onu yetiştiren öğretim üyelerini görseydi eminim dünyanın en mutlu insanı olurdu" diye konuştu.

Sunumun ardından, merhum Prof. Dr. Erol Güngör'ün oğlu Turhan Güngör'e Konya Valisi Yakup Canbolat, çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Davet dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Güngör, "Selçuk Üniversitesi'nin sadece 42'nci yılını değil, aynı zamanda yayınladıkları dergiyle de babamı andığınız için çok teşekkür ederiz" dedi.

Törende ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi'nce düzenlenen 'Alaeddin Keykubat Kampüsü'nden En İyi Kareler' konulu II. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül takdimi de yapıldı. Tören, Selçuk Üniversitesi'nde profesör ve doçent unvanı almaya hak kazanan öğretim üyelerine, protokol üyelerince belge takdimiyle sona erdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerin sonrasında, konuklara ve öğrencilere Keykubat Köşkü'nde 'Geleneksel Selçuk Pilavı' ikram edildi. Öğrenciler, aynı zamanda müzik eşliğinde Selçuk Üniversitesi'nin 42. yaşını eğlenerek kutladı.

(AH-Y)



11.04.2017 16:00:27 TSI

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