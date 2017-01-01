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Körfez Kent Konseyi 'birlik' için toplandı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Kent Konseyi, ülke ve ilçe gündemini ele aldığı toplantıda, hayata geçirilecek olan projeleri masaya yatırdı.

Körfez Kent Konseyi'nin yönetim kurulu toplantısı, İsa Taş başkanlığında Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Genel Sekreter Aslı Kuş, Kadın Meclisi Başkanı Nigar Yağız, Gençlik Meclisi Başkanı Hakan Tosun, yönetim kurulu üyeleri; Sivas Divriği Yözyatağı Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Metin Özkan, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak, Karadenizliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Yazıcı, Körfez Taşköprülüler Kültür-Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Gülcan ve Ordulular Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Yılmaz katıldı.

Toplantıda 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum da konuşuldu. Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, "16 Nisan'da Ülke ve millet olarak tarihi bir seçim gerçekleştireceğiz. Biz bugün elimizi taşın altına koymazsak, yarın çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakamayız. Her zaman ifade ettiğim gibi. Biz dertli insanlarız. Derdimiz vatanımız, bayrağımız, toprağımız, ezanımız, aziz milletimiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra Körfez'de hayata geçirilecek olan projeler masaya yatırıldı. Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, "Bugüne kadar birçok projeyi kamu kurumlarını da dâhil ederek hayata geçirdik. Bu yakaladığımız birlik ve beraberliğin en güzel örneği. Körfez'de üniversite gibi birçok büyük proje belediyemiz tarafından hayata geçiriliyor. Hedefimiz, büyüyen Körfez'de birlik ve beraberliği daha üst noktaya çıkarmak" dedi.

(İÇ)



11.04.2017 16:00:56 TSI

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