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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Başkan Yılmaz: "Türk halkının ferasetine inanıyorum"

11 Nisan 2017 Salı, 15:56
Başkan Yılmaz: "Türk halkının ferasetine inanıyorum"
Başkan Yılmaz: "Türk halkının ferasetine inanıyorum"
- Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:
- "Asarcık'a 3 yılda 26 milyon lira yatırım yaptık"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ben Türk halkının sağduyusuna, ferasetine yürekten inanıyorum. 17 Nisan günü inşallah 'bu Türk milleti ne büyük bir millet ki yine gereğini yaptı' diyeceğiz" dedi.
Samsun Valiliğinin organizasyonu ile Asarcık ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlarla buluşması Halil Bilici Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda yapıldı. Samsun Valisi İbrahim Şahin başkanlığında yapılan toplantıda Asarcık ilçesi muhtarlarına hitap eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Asarcık'ta son 3 yıldır planladıkları ölçekte güzel işler yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmalar ağırlıklı olarak yol, kanalizasyon, su gibi hizmetlerle, köy içi geçişler ve düzenlemelerden oluşuyor. Köylerimizin içini kasabalaştırarak kötü görüntülerden uzaklaştırmayı ve mağduriyetleri kaldırmaya yönelik önceliklerimiz oldu. Hizmet bizim işimiz. Hizmet etmek için bize bu görevi verdiniz. Biz Türk halkının önüne çıkmışız demişiz ki bizi seçin biz sizin hizmetinize talibiz. Yani zorla kimse getirmedi bizi bu görevlere. Bizden öncekilerden daha iyisini yapacağız diyerek geldiysek bunu yapmak durumundayız. Elbette ki eksikliklerimiz de vardır ama bence bu geçmiş dönemi çok iyi geçirdik ve iyi bir hizmet performansı ortaya koyduk. İnşallah seçime kadar olan 2 senelik dönemi aynı tempoda geçireceğiz. Eksikliklerimiz varsa bunları da gidereceğiz" diye konuştu.

"Asarcık'a 3 yılda 26 milyon lira yatırım yaptık"
Önümüzdeki İki sene içerisinde yeni hamleler yapacaklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Bu hamleleri sizlerin tecrübesinden faydalanarak yapacağız. Sizler tatbikatın içinde olduğunuz için, rençper olduğunuz için, hayatın içinde olduğunuz için doğru saptamalarla bizi yönlendirebilirsiniz. Böylece güzel şeyler ortaya çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu konuda biraz daha istekli olur yani daha fazla arayan, isteyen, talep eden, proje getiren birtakım ısrarlı arayışların içinde olmanız çok önemli. Bu konuda sizlerin önerilerinize samimi olarak ihtiyaç duyuyorum. Bu geçtiğimiz 3 sene içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak 19.5 milyon lira Asarcık'a para harcamışız. 6.5 milyon lira da SASKİ olarak bir yatırım yapılmış. Toplamda 26 milyon liraya yakın para harcanmış Asarcık için. Bu önemli bir yatırım miktarı. Helalı hoş olsun Asarcık için. Devletimizin de yönlendirmesi ve katkısıyla bu hizmetleri yapabildik. 'Eksikliklerimiz var' diyen arkadaşlarımızın tüm eksikliklerini de önümüzdeki iki sene içerisinde çözeceğiz inşallah. Yani siz değerli muhtarlarımızı mahcup etmeyeceğiz. İhtiyaç tabii ki bitmiyor. Hayat devam ettiği sürece problemler her zaman olacaktır ama asıl olan akıllıca bir takım hizmetleri ve yatırımları yapma yolunda bir gayret içerisinde olmamız" şeklinde konuştu.

"Türk halkının ferasetine inanıyorum"
Konuşmasının sonunda 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma da değinen Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Hepinizin de bildiği gibi 16 Nisan'da bir referandum var. Bu referandumda yeni anayasa oylanacak. Bir kısım insanlar evet, bir kısım insanlar hayır diyecek. Bu gayet doğal. Arkadaşlar mevcut anayasa 35 sene önce yapılmış olan bir anayasa. 1982'de Türkiye'nin nüfusu 45 milyon idi, bugün 80 milyon. 35 milyon daha artmış Türkiye'nin nüfusu. Türkiye 2 katı büyümüş. Bu elbise artık dar geliyor bu ülkeye. Ben Türk halkının sağduyusuna, ferasetine yürekten inanıyorum. 17 Nisan Günü inşallah bu Türk milleti ne büyük bir millet ki yine gereğini yaptı diyeceğiz."
Toplantıya ayrıca Asarcık Kaymakamı Ömer Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, daire başkanları, meclis üyeleri ve Asarcık ilçesi muhtarları katıldı.
(SAM-SLH-Y)

11.04.2017 16:04:44 TSI
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