11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eğitim Bir-Sen 'evet' için işi sıkı tutuyor

11 Nisan 2017 Salı, 15:59
Eğitim Bir-Sen 'evet' için işi sıkı tutuyor
Eğitim Bir-Sen 'evet' için işi sıkı tutuyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - 16 Nisan'ın inisiyatif alma zamanı olduğunu vurgulayan Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Son tura girerken işi askıda bırakmayacağız. Ülkemizin geleceği için emek harcamaya devam edeceğiz. Terimizin buhar olmaması, emeğimizin değeri, 'Yeni Türkiye' için 16 Nisan'a ve 15 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Bizim için en önemli başarı, Türkiye'nin selameti, ümmetin kurtuluşudur. Yolları kapanmış, dize getirilmiş bir Türkiye'de hepimiz kaybederiz, emeğin değeri ve emekçinin geleceği de olmaz."dedi.
"Küresel emperyalizmin, yerli işbirlikçilerini de harekete geçirerek vesayet ve işgal düzenini sürdürmek için kanlı, kirli operasyonlar yaptığına dikkat çeken Öner, "Irak ve Suriye, kan ve ateş denizine dönüştürülmüştür. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin Türkiye'yi de bu kan denizinde boğma amacı güttüğü açıktır. Halihazırda yaşanmakta olan; hakla batıl, zorbalıkla adalet, emperyalist egemenlikle yerli ve milli duruş arasında geçen mücadeleden başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.
Medeniyet değerlerinin rehberliğinde hak ve özgürlük mücadelesi verdiklerini kaydeden Öner, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Değerlerine yabancılaşmadan bugünün, yarının farkında olmak, tarihsel bir bakış ve milli şuurla mümkündür. Milletimizin duygu ve inanç dünyasına bigane kalmadan, sabırla, umutla sürdürdüğümüz mücadele, tarihi önemdedir. Samimiyete dayalı vefa duygusu, vefaya dayalı samimiyet, başarımıza başarı katarken, aynı zamanda bizi Türkiye'nin en etkili sendikası haline getirdi."

"Millet irademizin dizayn edilme süreci son bulacaktır"
Millet olarak, çok kritik bir eşikte bulunduklarının altını çizen Öner, "Hakikat üzere olan bu millet, çeşitli örgütlenmeler ve oluşumlarla inancını, eylemini büyüte büyüte, direnerek var olmayı başarmıştır. Eğitim-Bir-Sen, çeyrek asırlık mücadelesiyle bu davanın tarihî değere dönüşen örgütlü gücüdür. O nedenle, biz ekmek ve emek mücadelesini, insan hakkı, hukuku, onuru, özgürlüğü davasından ayrı görmedik, görmüyoruz. Onursuz bir tokluğun, özgürlükten yoksun bir rahatın önemi yoktur" dedi.
Kuruldukları tarihten beri millet adına vesayetçi odaklara karşı çetin mücadeleler verdiklerini dile getiren Öner, "Var olmamızı tarihi bir zorunluluğa dönüştüren, milletle birlikte ve millet adına verdiğimiz mücadelenin ruhudur. Milletimizle birlikte yeni bir istiklal mücadelesini sürdürdüğümüz şu sıralar kritik bir eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İrademizi felce uğratan vesayet düzenine son vermek için 16 Nisan'da tarihi bir tercih yapmak durumundayız. Duruşumuz da, tercihimiz de nettir. Elbette yönetim iradesinin merkezine insanımızın seçimini, doğrudan millet iradesini koyan sistemden yana olacağız. Sürekli huzursuzluk, kriz, hüsran, çöküntü üreten gidişattan, sistemden yana olamayız. Yapısal olarak kriz üreten, her an krizlere açık mevcut sistemle geleceğe emin adımlarla yürümek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin ferahına emeğimizle hizmet edeceğiz"
16 Nisan'a ilişkin inisiyatif alma zamanı olduğunu vurgulayan Öner, "Terör örgütü PKK, 'her dilde, Gezi ruhu ile hayır diyeceğiz' diyor. Ben bu teşkilata soruyorum, tek dilde 15 Temmuz ruhu ile ne diyoruz? 'Evet' diyoruz. 16 Nisan'a ilişkin inisiyatif alma zamanıdır. Son tura girerken işi askıda bırakmayacağız. Ülkemizin geleceği için emek harcamaya devam edeceğiz. Terimizin buhar olmaması, emeğimizin değeri, 'Yeni Türkiye' için 16 Nisan'a ve 15 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu.
(SC-Y)

11.04.2017 16:07:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Saruhanlı'da üzüm bağlarını soğuk vurdu
YEREL

SARUHANLI'DA ÜZÜM BAĞLARINI SOĞUK VURDU
Yunusemre'de organik bağcılık eğitimi
YEREL

YUNUSEMRE'DE ORGANİK BAĞCILIK EĞİTİMİ
Öğrencilerden kask takma farkındalığı
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN KASK TAKMA FARKINDALIĞI
Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
YEREL

MANİSA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ
Balkanların 'Erbakan Hocası' Uka'dan 'Evet' desteği
YEREL

BALKANLARIN 'ERBAKAN HOCASI' UKA'DAN 'EVET' DESTEĞİ
AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur:
YEREL

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MURAT BAYBATUR:
Üzüm bağlarını don olayına karşı koruyacak sistem
YEREL

ÜZÜM BAĞLARINI DON OLAYINA KARŞI KORUYACAK SİSTEM
Soma'da imar durdu
YEREL

SOMA'DA İMAR DURDU
Soma'da imar durdu
YEREL

SOMA'DA İMAR DURDU
Ortaokulda robotik eğitim
YEREL

ORTAOKULDA ROBOTİK EĞİTİM
Miniklerden polislere pastalı kutlama
YEREL

MİNİKLERDEN POLİSLERE PASTALI KUTLAMA
Teşvikler mart ayında Manisa'daki istihdam oranı artırdı
YEREL

TEŞVİKLER MART AYINDA MANİSA'DAKİ İSTİHDAM ORANI ARTIRDI
Gördesli muhtarlar MASKİ'nin hizmetlerinden memnun
YEREL

GÖRDESLİ MUHTARLAR MASKİ'NİN HİZMETLERİNDEN MEMNUN
Muradiye'nin imar planı yapma yetkisi büyükşehire devredildi
YEREL

MURADİYE'NİN İMAR PLANI YAPMA YETKİSİ BÜYÜKŞEHİRE DEVREDİLDİ
İstihdamı artırmak için kurslar açılacak
YEREL

İSTİHDAMI ARTIRMAK İÇİN KURSLAR AÇILACAK
Kırkağaç'da yollara asfalt bakımı
YEREL

KIRKAĞAÇ'DA YOLLARA ASFALT BAKIMI
Başarılı judocu Şişmanlar Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL

BAŞARILI JUDOCU ŞİŞMANLAR AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Manisalılar 2016 yılında yardıma koştu
YEREL

MANİSALILAR 2016 YILINDA YARDIMA KOŞTU
Salihli'de kitap okuma etkinliği
YEREL

SALİHLİ'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ
Saruhanlı'da uçurtma şenliği
YEREL

SARUHANLI'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da
YEREL

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ AKÇAY, MANİSA'DA
Salihli'de, cadde düzenlemesinde ağaçlar kesildi
YEREL

SALİHLİ'DE, CADDE DÜZENLEMESİNDE AĞAÇLAR KESİLDİ
Başkan Kayda'dan öğrencilere yerel yönetimler dersi
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN ÖĞRENCİLERE YEREL YÖNETİMLER DERSİ
Manisa Evet Platformunun standına büyük ilgi
YEREL

MANİSA EVET PLATFORMUNUN STANDINA BÜYÜK İLGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi