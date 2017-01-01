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2017 Yılı Kutlu Doğum haftası platformu istişare toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Nevşehir İl Müftülüğü tarafından '2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Platformu İstişare Toplantısı' yapıldı.

17-21 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri nedeniyle Nevşehir İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısına Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Nevşehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Nevşehir Şube Başkanlığı tarafından organize edilen, kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katımlarıyla gerçekleştirilen '2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Platformu İstişare Toplantısı' Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Yakup Özürk, 'Kutlu Doğum Haftası'nın bu yıl ki ana temasının 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' olduğunu belirterek, kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenecek program hakkında katılımcılara bilgi verdi.

(COŞ-AÖ-Y)



11.04.2017 16:08:47 TSI

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