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Madde bağımlılığında ortak bir iletişim dilinin önemi vurgulandı

11 Nisan 2017 Salı, 16:02
Madde bağımlılığında ortak bir iletişim dilinin önemi vurgulandı
Madde bağımlılığında ortak bir iletişim dilinin önemi vurgulandı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Valiliği tarafından yürütülen 2017-2018 Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kapsamında düzenlenen "Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitim Programı, Sağlık İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi.
Düzce Valiliği'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük, uyuşturucu madde bağımlılığının, tüm dünyayı etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini ifade etti. Bu sorunun insanlığı tehdit ettiğine dikkat çeken Özyörük, topyekün mücadele vurgusunda bulundu. Konuya basının hassas bir dille yaklaşmasının faydalı olacağını söyleyen Dr. Mustafa Özyörük, katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.
Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Seylan, tüm bağımlılıkların, insanın iradesini yok ederek kullanıcıları kölesi haline getirdiğini belirtti. Madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığının yaygınlaştığını dile getiren Seylan, dünyada bağımlılıkların tümüyle mücadele eden tek kurumun Yeşilay olduğunun altını çizdi. Bu yönüyle bir dünya markası olan Yeşilay'ın 34 ülkede Yeşilaylar Federasyonun kurulmasına öncülük ettiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Seylan, bağımlılıkla mücadelede toplumsal hareketin önemi üzerinde durdu.
Sorunun çözümünde polisiye tedbirlerin yeterli olmadığını dillendiren Seylan, Yeşilay'ın 120 şubesiyle yerel medyayla işbirliğini geliştirdiğini söyleyerek medyada ortak bir iletişim dili geliştirmenin önemini vurguladı. Bu konuda basın dilinin gençler için özendirici olmaması uyarısında bulunan Seylan, programın verimli sonuçlar getirmesi temennisiyle konuşmasını noktaladı.
Yeşilay Akademi'nin destek verdiği eğitim programı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Nazile Aydın'ın sunumuyla devam etti. Konuyla ilgili herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Aydın, "Bağımlılıktan korunmanın en iyi yolu hiç başlamamaktır" dedi. Aydın, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlılığın olası sonuçları, riskten korunma yolları ve tedavinin başarısında etkenler gibi birçok konuda önemli bilgiler verdi.
Programın ilk bölümünün son konuşmacısı olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Vural, madde bağımlılığı konusunun işlendiği basın çalışmalarında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Basın mensuplarının "tuzağa düşmüş, batağa saplanmış, genç veya çocuk yaşta" gibi tasvirler yerine "bağımlı, uyuşturucu kullanan, tedaviye ihtiyacı olan gibi kelimeleri kullanmasının yararlı olacağını ifade eden Prof. Dr. Vural, uyuşturucu madde kullanımının; belirli alt kültürel gruplara, parçalanmış ailelere ve sokak çocuklarına özgü olduğu izlenimini oluşturan iletilerden de kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.
Uyuşturucu kullananların onurunu kıracak, itibarını zedeleyebilecek ifadelerin basında yer almaması tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Ali Murat Vural, onlara nasıl yardım edileceği ve başarı hikayeleri konusunun daha fazla işlenmesi düşüncesini paylaştı.
Programın ikinci bölümünde Prof. Dr. Ali Murat Vural rehberliğinde örnek vaka incelemesi ve haber hazırlama çalışması gerçekleştiren katılımcılar, madde bağımlılığı konusunda ortak bir iletişim dili oluşturulmasına katkı sağladılar.
"Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitim Programı, katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
(TT-İÇ)

11.04.2017 16:10:27 TSI
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