11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

68 STK'dan referandumda "evet" çağrısı

11 Nisan 2017 Salı, 16:05
68 STK'dan referandumda "evet" çağrısı
68 STK'dan referandumda "evet" çağrısı
- Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu:
- "İstikrar, istikbal ve istiklal için, 16 Nisan'da Samsunumuzun 68 sivil toplum kuruluşu olarak halkımızı 'evet' demeye çağırıyoruz"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, "İstikrar, istikbal ve istiklal için, 16 Nisan'da Samsunumuzun 68 sivil toplum kuruluşu olarak halkımızı 'evet' demeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonunda bir araya gelen 68 sivil toplum örgütü Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adı altında açıklama yaparak, üyelerine ve vatandaşlara referandumda "evet" oyu vermeleri çağrısında bulundu.
Programda 68 STK adına basın açıklamasını okuyan Hukuki Araştırma Derneği (HUDER) Samsun Şube Başkanı Av. Cihat Başerli, şunları söyledi: "Siyasi istikrarsızlık ülkemizin temel sorunlarından birisidir. Siyasi istikrarsızlık; gelişme aşamasındaki demokrasimizin örselenmesine, ekonomik kalkınma ve büyümenin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Demokrasimizin aldığı her yaradan sivil toplum kuruluşlarımız da derinden etkilenmektedir. İstikrarsız dönemlerin en büyük mağdurlarından biri de sivil toplum kuruluşlarıdır. Siyasi istikrarsızlığın temel kaynağı ise 'parlamenter sistem'dir. Parlamenter sistemin barındırdığı dezavantajların, ülkemizin istikrarlı bir şekilde yönetilmesine fırsat oluşturmadığını düşünüyoruz. 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümet kurulmuştur. Hükümetlerin ortalama ömrünün 1,5 yılın altında olduğu bir politik ortamda büyümeden, kalkınmadan ve istikrardan söz edilemez. 16 Nisan referandumunun; bu ülkede istikrarsız zeminin yok edilmesine, umutların yeşermesine, uzun hükümetler döneminin başlamasına, Devletimizin 50 yıllık, 100 yıllık, 1000 yıllık planlar yapabilmesine ve ülkemizin hızlı bir şekilde kalkınmasına vesile olacağına yürekten inandığımız için evet. Milletten kopuk, millete rağmen milleti yönetmeye çalışan vesayetçi anlayıştan Milletimiz ve Devletimiz çok çekti. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son 15 Temmuz vesayetçi anlayışın tezahürleriydi. Aziz milletimiz ve milletimizin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları, ferasetleriyle, cesaretleriyle bu kara dönemleri kapatmasını hep başardı. Böyle kara dönemlerin bir daha yaşanmaması için 16 Nisan tarihinin bir dönüm noktası olduğuna inanıyoruz. Bu tarihi oylamada güçlü bir şekilde evet çıkması halinde; vesayet devrinin kapanacağına ve ülkemizin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine inandığımız için, ham demokrasi değil tam demokrasi için evet. Yasamanın (TBMM) halk tarafından seçilerek asli görevi olan yasama faaliyetini yapacağına, milletvekillerinin bakan olma hayali kurmadan, iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışmaktan kurtularak milletin ihtiyacı olan yasaları çıkarmaya odaklanabilecekleri ortamın oluşacağına inandığımız için, yürütmenin(başkan ve hükümet) doğrudan halk tarafından seçilip meşruiyetini halkın kendisinden almasıyla, vekillerden ayrıca bir destek almak zorunda kalmayacağı ve halk nezdinde, yargı önünde hesap vereceği için, yargının iç çekişme ve iç seçim endişesiyle siyasallaşmaktan, gruplaşmaktan kurtulup adaletli kararlar vermeye odaklanabileceğini düşündüğümüz için evet. Ruhunu 27 Mayıs 1960 darbesinden alan, 12 Eylül askeri darbesiyle oluşturulmuş ve halen birçok problemi içinde barındıran mevcut anayasamızın; 16 Nisan referandumu ile biraz daha demokratikleşeceğine ve yeni tam demokratik, sivil bir anayasa oluşturmanın zeminini hazırlayacağına inandığımız için 16 Nisan da evet. Devletin başının doğrudan halk tarafından seçilmesi ve yürütmenin halkın seçtiği Başkan tarafından oluşturulması sayesinde, dışarıdan müdahale, manipülasyon ihtimalinin ortadan kalkacağına, milletiyle bütünleşmiş, milli değerlere bağlı yerli ve milli hükümetler kurulacağına, Ülkemiz üzerine oyun oynayan dahili ve harici düşmanların oyunlarının bozulacağına inandığımız için evet. Kısacası istikrar, istikbal ve istiklal için, 16 Nisan'da Samsunumuzun 68 sivil toplum kuruluşu olarak halkımızı 'evet' demeye çağırıyoruz."
STK temsilcileri açıklamanın ardından toplu fotoğraf çektirdi.
(ED-SLH-Y)

11.04.2017 16:13:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başbakan'ın mektubu İlkadımlı 56 bin genç seçmene ulaştı
YEREL

BAŞBAKAN'IN MEKTUBU İLKADIMLI 56 BİN GENÇ SEÇMENE ULAŞTI
Büyükşehir şehri yaza hazırlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ŞEHRİ YAZA HAZIRLIYOR
Samsun'da hırsızlık iddiası
YEREL

SAMSUN'DA HIRSIZLIK İDDİASI
YEDAŞ Genel Müdürü Aktürk:
YEREL

YEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ AKTÜRK:
Dilencinin parası ekmeğin içinde bulundu
YEREL

DİLENCİNİN PARASI EKMEĞİN İÇİNDE BULUNDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Dünya Parkinson Farkındalık Günü
YEREL

DÜNYA PARKİNSON FARKINDALIK GÜNÜ
Başkan Yılmaz: &quot;Türk halkının ferasetine inanıyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "TÜRK HALKININ FERASETİNE İNANIYORUM"
Samsun'da FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY DAVASI

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Çankırı'da:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ, ÇANKIRI'DA:
Hastalar için 'referandum' önlemi
YEREL

HASTALAR İÇİN 'REFERANDUM' ÖNLEMİ
Kadın vatmanlar huzurevinde
YEREL

KADIN VATMANLAR HUZUREVİNDE
MHP Grup Başkanvekili Usta:
YEREL

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ USTA:
Krasnodar-Samsun arasındaki uçak seferleri yeniden başlıyor
YEREL

KRASNODAR-SAMSUN ARASINDAKİ UÇAK SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Minik öğrenciler jandarmanın misafiri oldu
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER JANDARMANIN MİSAFİRİ OLDU
MMO'dan sağlık protokolü
YEREL

MMO'DAN SAĞLIK PROTOKOLÜ
&quot;Güçlü Türkiye için Referandum&quot; konferansı
YEREL

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN REFERANDUM" KONFERANSI
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ:
Bafra'da Polis Haftası
YEREL

BAFRA'DA POLİS HAFTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇORUM'DA
Alaçam'da Polis Haftası kutlandı
YEREL

ALAÇAM'DA POLİS HAFTASI KUTLANDI
Tok: &quot;Polisimizin her zaman yanındayız&quot;
YEREL

TOK: "POLİSİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Silah kazası sonucu askerin şehit olması
YEREL

SİLAH KAZASI SONUCU ASKERİN ŞEHİT OLMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi