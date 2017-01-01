YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Azmi Çelik, polis merkezleri ve uygulama noktalarında görev yapan personelleri ziyaret etti

Vali Azmi Çelik, polis merkezleri ve uygulama noktalarında görev yapan personelleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, polis merkezleri ve şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek 10 Nisan Polis Bayramlarını kutladı.

Vali Çelik, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle çeşitli ziyaretlerde bulundu. Eskişehir Valisi Azmi Çelik, polis merkezleri ve şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek 10 Nisan Polis Bayramlarını kutladı. Vali Çelik'e ,İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları de eşlik etti.

(İHA-MET-Y)



11.04.2017 16:16:51 TSI

NNNN

