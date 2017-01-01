Vali Azmi Çelik, polis merkezleri ve uygulama noktalarında görev yapan personelleri ziyaret etti
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, polis merkezleri ve şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek 10 Nisan Polis Bayramlarını kutladı.
Vali Çelik, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle çeşitli ziyaretlerde bulundu. Eskişehir Valisi Azmi Çelik, polis merkezleri ve şehir girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek 10 Nisan Polis Bayramlarını kutladı. Vali Çelik'e ,İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları de eşlik etti.
(İHA-MET-Y)
11.04.2017 16:16:51 TSI
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