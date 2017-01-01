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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Miniklerden emniyete anlamlı ziyaret

11 Nisan 2017 Salı, 16:11
Miniklerden emniyete anlamlı ziyaret
Miniklerden emniyete anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
30 öğrenci, 3 öğretmenin eşliğinde İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutladı.
Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, miniklerin ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, polis teşkilatı hakkında bilgi verdi.
Trafik polisleri de miniklere, anne ve babalarını emniyet kemeri takması ve çocukların arka koltuklarda oturtması konusunda uyarılarda bulunmalarını istedi.
Daha sonra emniyetin içini gezen minik öğrenciler, telsiz odasından görevi başında olan emniyet mensuplarına telsizle anons yaparak başarılar diledi. Ziyaret, miniklerin polislerle birlikte hatıra fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
(IÇ-Y)

11.04.2017 16:17:19 TSI
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