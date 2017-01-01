11 NİSAN 2017
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Vural: "Allah'ın şehitlerimiz hürmetine ülkemizin önünü aç"

11 Nisan 2017 Salı, 16:12
Vural: "Allah'ın şehitlerimiz hürmetine ülkemizin önünü aç"
Vural: "Allah'ın şehitlerimiz hürmetine ülkemizin önünü aç"

(Fotoğraflı)

Ahmet Rıfat Vural
ARDAHAN (İHA) - AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Kotanlı Köyünde bulunan şehitliği ziyaret ederek fatiha okudu.
Çıldır'ın Kotanlı Köyünde Ermeniler tarafından katliama uğramış şehitlerin bulunduğu mezarlığı ziyaret eden AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, şehitlerin ruhuna fatiha okudu. "Allah'ın geçmiş olduğumuz dar boğazdan şehitlerimizin yüzü hürmetine ülkemizin önünü aç" diyen başkan Vural, "16 Nisan günü yapılacak olan referandum öncesi dört bir yandan hücuma geçmiş gerek dış güçler gerekse içimizdeki hainlerin yaptıkları herkesin malumu. Ülkemizi ateş çemberi içerisine çekmek isteyenlere milletimiz gereken cevabı 16 nisanda verecek. Biz ülkemizin birliği, dirliği için çalışıyoruz. Evet diyende, hayır diyende bizim vatandaşımız. Bir kısım kesimlerin bizleri ötekileştirme çabaları Allah'ın izni ile boşa çıkacaktır. Bu millet ezelden beri en zor günde hep tek safta birlik olmuştur. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve daha bir çok cephede düşmana geçit vermeyen, bu uğurda şehit düşen ruh, 15 Temmuz'da da vatanın bekası, milletin iradesi için göğsünü siper etmiş ve şehadet şerbeti içmiştir. Düşmanda, hainde, kalleşte şer bitmez biliriz, ancak bizde de er bitmez. Bu milletin fikirleri, düşünceleri ayrı olabilir ama vatanı, bayrağı birdir. İnşallah 16 nisan sonrası daha güçlü bir Türkiye için irademizi ortaya koyacak ve 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
(ARV-AT-Y)

11.04.2017 16:18:50 TSI
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