YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Açıkgöz, " 15 yıldır sağlıkta sayısı reform yaptık" dedi

Açıkgöz, " 15 yıldır sağlıkta sayısı reform yaptık" dedi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanları ile bir araya geldi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz referanduma sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Milletvekili Açıkgöz Nevşehir Devlet Hastanesi çalışanları ile bir araya gelerek sağlıkta bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak olan projeler ile ilgili açıklamada bulundu. Açıkgöz, " Bugün burada Nevşehir Devlet Hastanemizde çalışan fedakar sağlık personelimizle bir aradayız. 15 yıldır sağlıkta sayısız reformu birlikte gerçekleştirdik. Yeni sistemle 15 yılda başardıklarımızı çok daha kısa süre zarfına sığdıracağız. Türkiye'nin sağlık hizmetlerini hızlı bir şekilde artıracağız. Sizlerin üstün gayretiyle, modern hastanelerimizle, başarılı doktorlarımızla, Sağlık Bakanlığımızla, AK Parti Hükümetlerimizle sağlıkta lider ve öncü bir ülke olduk. Şimdi ise vakit sandıkları evet oylarıyla doldurma vakti. Güçlü Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda milletimiz iradesini evet ile sandıklara yansıtacak. Eski tip sağlık modelinde insanımız kuyruklarda günlerce bekleyip muayene olamıyordu. Eski sistemde de sıkıntılar vardı. Cumhurbaşkanlığı Sistemi modern, atılıma ve hızlı icraatlara dönük yeni sistemdir. İnşallah 16 Nisan'da kararımız güçlü Türkiye için evet olacaktır" diye konuştu.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün programına AK Parti Merkez ilçe başkanı Salih Açıkgöz'de eşlik etti.

(COŞ-SK)



11.04.2017 16:24:23 TSI

NNNN

