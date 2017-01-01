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SEDEP, Numune Hastanesinde de uygulanıyor



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 5 yıldır uygulanan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi "SEDEP", Konya Numune Hastanesi'nde de uygulamaya girdi.

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 5 yıldır Selçuklu'daki tüm okullarda uygulanan SEDEP, Selçuklu'daki okullar dışında ilk kez farklı bir kurumda uygulanmaya başlandı. Projenin bazı etkinlikleri Konya Numune Hastanesinde de uygulanıyor. Konya Numune Hastanesi yönetiminin değerler konusundaki duyarlılığı, değerlerimizin hasta ve hasta yakınlarında karşılık bulmasını sağladı. Uygulama kapsamında; değerlerin yer aldığı görseller Konya Numune Hastanesi poliklinik ve servislerinde hasta ve hasta yakınlarının dikkatine sunuldu. Uygulama ile daha önce hazırlanan değerlerimizle ilgili fragmanların, hastane bünyesindeki ekranlarda gösterimi sağlandı. Kısa süre önce tüm okullarda başlatılan 'itimat bakkaliyesi', Konya Numune Hastanesi Anaokulu'nda velilerin ve öğretmenlerin desteği ile uygulanmaya devam ediyor. Uygulamanın başlatılması nedeniyle yapılan programa, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Şube Müdürleri, Konya Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Süleyman Dönmez, Hastane yöneticileri ve SEDEP Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.

Programda, "SEDEP" kapsamında; dördüncü, altıncı ve onuncu sınıflar için 28 bin adet hazırlanan ve özgün bir eser olan "Ayet ve Hadislerde Değerlerimiz" kitapçığı, protokol tarafından hastane personeli ile hasta ve yakınlarına dağıtıldı.



"Batı'da değerlerimizin karşılığı yok"

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, "Değerlerimiz bizim için çok önemli. Değerlerimize sahip çıkmalı ve öğretmeliyiz. Geleceğe aktarmalıyız. Batı'da bu değerleri bulmamız mümkün değil" dedi.

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi çerçevesinde Konya Numune Hastanesi kampüsunda değerlerle ilgili etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, etkinliğe katılan Selçuklu Belediyesi ve Numune Hastanesi Başhekimliğini, Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğünü ve paydaşları tebrik ettiğini söyledi.

Hastalara oy kullanma kolaylığından da bahseden Milletvekili Özdemir, hastaların talep etmeleri halinde kendilerine yardımcı olunacağını söyleyerek, "Sağlık Bakanlığımızın bir uygulamasını da hatırlatmak isterim. Yatan hastalar ve evde bakım hizmeti alan hastalarımızın referandumda oy kullanabilmelerinde yardımcı olacak bir telefon numarası var. 444 38 33'u numarayı arayarak hastalarımız oy kullanmaya gidiş ve dönüş noktasında hizmet alabilirler" dedi.



"Hastalarımız yalnız değil"

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "SEDEP kapsamında bugün sayın vekilimiz Hacı Ahmet Özdemir Bey ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız ile birlikte Numune Hastanesini ziyaret ediyoruz. Bu ziyarette amacımız, hem hastalarımıza yalnız değilsiniz mesajı vermek hem de SEDEP kapsamında hazırlamış olduğumuz ayet ve hadislerle değerlerimiz isimli kitabı kendilerine takdim etmek. Bu etkinlikte bir amacımız da Konya Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Ekip 42 projesi kapsamında okumanın önemini vurgulamak ve hastalarımızı okumaya teşvik etmek. Bu etkinliğimizde bütün hastalarımıza belediyemizin hazırlamış olduğu kitap dağıtımı yapıldı hem de yalnız olmadıkları hissettirildi" ifadelerini kullandı.

Numune Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Süleyman Dönmez de konuşmasında, "Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi'nin bizi biz yapan, medeniyetimizin ve kültürümüzün özünü oluşturan değerlerimizin, geleceğimiz olan gençlerimize sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak olan amacını Tıp Deontolojisi ile birleştirmek için bir aradayız. Bu çerçevede SEDEP yayını olan 'Ayet ve Hadislerde Değerlerimiz' kitapçığının çalışanlarımıza ve hastanemize misafir olarak gelen hasta ve hasta yakınlarına dağıtılması bu amaca ulaşmada bir adım olarak görmekteyiz. Unutulan veya unutulmaya yüz tutan bu milli ve dini değerlerimizi hatırlatmak, bu konuda farkındalığı artırmak için atılan bu adımda sizlerle birlikte olmaktan onur duymaktayız. Nesilleri yetiştirmek önemli, onları meslek sahibi edindirmek ve hayata hazırlamak önemli. Hastalarımızın, en mahrem bilgilerini paylaştığı, en kıymetlisini canını emanet ettiği biz sağlık çalışanları olarak, öncelikle bizlerin bu değerlere sahip çıkması aynı derecede önem arz etmektedir. Selçuklu Değerler Eğitim Projesi'nin beşinci yılında da aynı hızla aynı heyecanla devam etmesi şüphesiz son derece önemlidir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde toplumumuza büyük katkı sağlayan başta Selçuklu Belediyemize, Necmettin Erbakan Üniversitemize ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı ifade etmek isterim. Konya Numune Hastanesi ailesi olarak SEDEP'in amaç ve hedeflerine bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşamakta olup bu etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

(AH-Y)



11.04.2017 16:24:24 TSI

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