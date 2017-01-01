11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Motoru yanan kamyona itfaiye müdahale etti

11 Nisan 2017 Salı, 16:20
Motoru yanan kamyona itfaiye müdahale etti
Motoru yanan kamyona itfaiye müdahale etti

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da bir gıda firmasına ait kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Doğa Çevre Yolunda Kemal K. idaresindeki 78 AU 027 plakalı kamyonun, seyir halinde iken motor kısmı alev aldı. Kamyonu sağa çekerek yangına müdahale eden sürücü, aynı zamanda itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürdü. Kamyonda maddi hasar oluştu.
(Vİ-RFK-Y)

11.04.2017 16:27:04 TSI
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