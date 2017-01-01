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Cizre HEM'in yılsonu sergisi ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi'nin (HEM) düzenlediği yılsonu sergisi törenle açıldı.

Serginin açılışına, Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İlçe Mili Eğitim Müdürü Şahan İke, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Kursiyerlerin el emeklerini sergilediği serginin açılış konuşmasını yapan HEM Müdürü Ahmet Gümüş, "Bu etkinliğimize yılsonu sergisi deniliyor ama yılsonu diye bir kavram yok. Bizim çalışmalarımız yazın, kışın, eğitim öğretim sezonunda, gece gündüz faaliyetlerimiz devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız 3 bin 500 program çeşidi düzenlemiştir. Bu da 3 bin 500 kurs demektir. Cizre HEM olarak bakanlığımızın bize tanımlamış olduğu geniş alandan yararlanarak, kimi zaman ilçemizdeki mahallelerimizde müstakil evler kiralayarak, buradaki bayanlarımızın meslek edinimlerine vesile olmaya çalışıyoruz. Kimi zaman gençlerimizin ve lise mezunlarımızın üniversiteye hazırlanmasına, kimi zaman yüzlerce gencimizin sporun her dalı ile tanışmalarına, kimi zaman köylerimizde çiftçilerimizle buluşarak zeytin budama, süt sağma, sürü yönetimi gibi bir sürü mesleki eğitimleri kazanmalarına katkıda bulunuyoruz" dedi.

1 Eylül 2016 itibari ile ilçede 255 kurs açtıklarını ve 6 bin 150 vatandaşa ulaştıklarının altını çizen Gümüş, "Yılı tamamladığımızda kurs sayımızı 350'ye dayandırıp 10 bin vatandaşa ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun dışında ilçemizde 5 bin 300 açıköğretim lisesi öğrencisine ve bin 800 açıköğretim ortaokulu öğrencisine de hizmet sunmaktayız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı. Ziyaretçilerden büyük ilgi gören serginin 3 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.

(AY-MP-Y)



11.04.2017 16:27:25 TSI

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