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"Otizmin Farkındayız" etkinliği



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Otizm Farkındalık Ayı kapsamında "Otizmin Farkındayız" etkinliği düzenledi.

Çerkezköy Kapalı Otopark üstü park alanında Engelli Dernekleri, Çerkezköylü vatandaşlar ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu'nun da katıldığı etkinlik, Sosyal Hizmetler Dairesi Bakanı Talat Atay'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Atay konuşmasında, Otizmin doğuştan meydana gelen, yaşamın ilk 3. yılında belirginleşen, sosyal etkileşim, dil, iletişim ve davranışlarda kendini gösteren, yaşam boyu devam eden yaygın gelişimsel bir bozukluk olduğunu belirterek, halen araştırılmakla beraber, kesin bir nedeninin de tam olarak belirlenmediğini dile getirdi. Talat Atay'ın konuşmasının ardından Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi Ritm Grubu gösterisi büyük ilgi gördü. Otizme dikkat çekebilmek adına etkinliğe katılanlar ellerini çeşitli renkli boyalara batırarak beze ellerini bastı. Otizmi simgeleyen mavi renkli balonların havaya bırakıldığı etkinliğe katılan vatandaşlara tişört, şapka, kumanya, meşrubat ile patlamış mısır dağıtıldı ve el broşürleri ile de halkın konu hakkında daha fazla bilgi edinmesi sağlandı.

Etkinliğin ikinci aşaması Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde devam etti. Halk Eğitim Merkezi Salonunda yapılan etkinlikte otizmli sanatçı Caner Serin ile Süleymanpaşa Müzik Öğretmeleri gurubu solist Melih Patoğlu, şarkıları ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Program Çerkezköy Sakatlar Derneği'nin Seksenler-Doksanlar Tiyatro Grubunun gösterisi ile son buldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Bakanı Talat Atay, etkinliğe katkı sağlayanlara çiçek ve plaketlerini takdim etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın hizmetlerini anlataN Atay, "Bizler sizlere hizmet ettikçe mutlu oluyoruz. Engelli ve yaşlılarımıza evde temizlik hizmeti için 3. aracımızı alıyoruz. Sizler hizmet isteyin 4.'sünü, 5.'sini de alalım. Engelli ve yaşlılarımızın ulaşımını sağlamak amacıyla 2.'nci aracımızı da alıyoruz. Yeter ki siz hizmet isteyin biz 3.'sünü hatta daha fazlasını da alırız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak, özverili çalışmalarıyla bize öncülük ediyor. Biz de sizlere hizmet ettikçe mutlu oluyoruz" dedi.

(HLD-MEF-Y)



11.04.2017 16:28:11 TSI

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