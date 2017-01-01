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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Zolan, Tavas'ta Evet'i anlattı

11 Nisan 2017 Salı, 16:21
Başkan Zolan, Tavas'ta Evet'i anlattı
Başkan Zolan, Tavas'ta Evet'i anlattı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, baba ocağı Tavas ilçesinde Evet'i anlattı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, baba ocağı Tavas İlçesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı. 16 Nisan'da gerçekleştirilecek tarihi referandum öncesi ziyaretlerine devam eden Başkan Zolan'ın Tavas ziyaretine Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, AK Parti Tavas İlçe Başkanı Hüseyin İnamlık ve beraberindekiler katıldı. Başkan Zolan'ın Kızılcabölük ile başladığı ziyareti sırasıyla Karahisar, Çalıköy, Sofular ve Altınova ile devam etti. Baba ocağı Tavas'ta sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Zolan, anayasa değişiklik paketini madde madde anlattı. 16 Nisan'da herhangi bir partiye oy verilmediğine dikkati çeken Başkan Zolan, "Referandumda hiçbir şahısa da oy verilmiyor, sadece milletimizin geleceği için oy veriliyor. Hangi siyasi görüşte olursak olalım buna bu şekilde bakmamız gerekiyor" dedi.

Koalisyon riski ortadan kalkacak
Başkan Zolan, "Türkiye'de yapılan seçimlerde herkesin kafasında şu soru var. Seçimlerden tek başına iktidar mı çıkacak, yoksa koalisyon mu çıkacak? Tüm ülkeler, ekonomi dünyası, yatırımcılar, herkes bu sonuca bakıyor. Aslında şunu söylüyorlar, Türkiye'de istikrar mı çıkacak, yoksa koalisyonla ne zaman sona ereceği belli olmayan bir yola mı gireceğiz? Onun için bugünkü sistemin en büyük sıkıntısı bu" diye konuştu. Koalisyon hükümetleri ile ilgili 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Sabah kalktığında hükümet devam ediyorsa başarılısın" dediğini hatırlatan Başkan Zolan, "Düşünebiliyor musunuz bir Başbakan sabah hükümet olacak mı olmayacak mı bilmiyor. Günlük siyaset ile ülke için bir şey yapabilir misin? İşte yeni sistemde koalisyon riski ortadan kalkıyor. 5 yıl boyunca milletin seçtiği yüzde 50'den fazla oy alan kişi hükümeti kuracak ve 5 yıl ülkeye hizmet edecek" diye konuştu.

Belediye Başkanlığı yeni sistemle birebir uyuşuyor
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Belediye Başkanlığı'na benzeten Başkan Zolan, "1963 yılında demişler ki belediye başkanını halk seçsin ve 5 yıllığına hizmet etsin. Bugüne kadar böyle olmuş ve belediyelerde kriz doğmamış, erken seçim olmamış. Yani istikrar olmuş. Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birebir uyuşuyor. Bunu Denizli ölçeğinden alın ülke ölçeğine çıkarın. Siz direk olarak bu ülkenin başkanını seçeceksiniz ve 5 yıl boyunca görevde kalacak. Artık koalisyon olmayacak ve 5 yıl boyunca hizmet edecek."
(SÇ-SÇ-Y)

11.04.2017 16:28:13 TSI
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