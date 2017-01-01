11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gönül Dağı Hatıra Ormanı oluşturuldu

11 Nisan 2017 Salı, 16:21
Gönül Dağı Hatıra Ormanı oluşturuldu
Gönül Dağı Hatıra Ormanı oluşturuldu

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, Gönül Dağı Hatıra Ormanına öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Kervansaray Mahallesi Mehtap Tepesi mevkiinde gerçekleştirilen törene Vali Necati Şentürk, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Akpınar Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Orman Müdürü Reşat Karaca, TEMA Kırşehir Temsilcisi Sultan Kıymaz, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Öğrencilere fidan diktirmenin önemine değinen Vali Necati Şentürk, öğrencilerin fidanları toprakla buluşturmasının onlardaki çevre bilincinin gelişmesine büyük katkılar sağladığını söyledi.
Ağaçlandırma yapmanın dünya üzerinde meydana gelen olumsuz hava şartlarını önlemede etkili olduğunu belirten Vali Necati Şentürk, "Kırşehir'de mevcut olan ormanlık alanlar giderek artmaktadır. Ormanlar, ülkelerin akciğerleridir. Havayı temizler, yağmur çeker, toprağın bereketli olmasına vesile olur.
Nitekim, Anadolu'nun verimli toprakları doğanın daha da yeşillenmesine müsaittir. Bugün de öğrencilerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştiriyoruz.
Çocuklarımız o küçük elleriyle, küçük fidanları toprakla buluşturuyorlar. Bu konu, onlardaki çevre sorumluluğunun gelişmesine katkıda bulunacaktır. Amacımız gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Kırşehir bırakmaktır" dedi.
Fidan dikim programı, Vali Şentürk'ün öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturması ile sona erdi.
(EÖ-SK)

11.04.2017 16:28:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırşehir'de seçim güvenliği
YEREL

KIRŞEHİR'DE SEÇİM GÜVENLİĞİ
Arkeolog Mehmet Göktürk: &quot;Kesikköprü hanı Kırşehir'de önemli bir halıcılık tesisi haline getirilebilir&quot;
YEREL

ARKEOLOG MEHMET GÖKTÜRK: "KESİKKÖPRÜ HANI KIRŞEHİR'DE ÖNEMLİ BİR HALICILIK TESİSİ HALİNE GETİRİLEBİLİR"
AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İNCEÖZ:
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: &quot;Güçlü Türkiye için sandıktan 'evet' çıkacak&quot;
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR BAHÇECİ: "GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN SANDIKTAN 'EVET' ÇIKACAK"
Emniyet Müdüründen Şehit Aileleri Derneğine ziyaret
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİNE ZİYARET
Eski adliye çalışanlarına hapis cezası
YEREL

ESKİ ADLİYE ÇALIŞANLARINA HAPİS CEZASI
Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 172. Yılı kutlamaları
YEREL

EMNİYET TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI KUTLAMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi