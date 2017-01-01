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BEÜSEM Pratik İtalyanca kursu başarıyla tamamlandı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki Pratik İtalyanca kursu başarıyla tamamlandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu İtalyanca Okutmanı Doğan Acun tarafından 6 Mart-5 Nisan 2017 tarihleri arasında açılan Pratik İtalyanca Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere "Katılım Belgeleri" Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Demir, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yrd.Doç.Dr. Alaaddin Çakır ve Birim Gerçekleştirme Görevlisi Şube Müdürü Ali Aksoy' un katılımıyla Fen-Edebiyat Fakültesinde yapılan törenle takdim edildi.

Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursların, üniversite öğrencileri ile üniversite personelinin yanı sıra Zonguldak halkına açık olduğunu belirten Doç. Dr. Kadir Demir, Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla Üniversitenin dinamik, alanında uzman akademik kadrosu ve tüm imkânlarıyla vatandaşlara eğitim ile ilgili ihtiyaç duydukları her alanda kaliteli hizmet sunmaktan dolayı kıvanç duyduklarını ifade etti. Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik olarak verilen İtalyanca Kurslarının Batı Karadeniz Bölgesinde tek olması sebebiyle ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Doç.Dr. Kadir Demir, bu vesileyle kurs eğitmeni Okt. Doğan Acun'a teşekkürlerini bildirdi ve ilerleyen dönemlerde İtalyanca kurslarının farklı kurlarda verilmeye devam edeceğinin müjdesini verdi.

(OA-OA-Y)



11.04.2017 16:29:05 TSI

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