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Minik öğrencilerden polislere ziyaret



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesindeki bir grup öğrenci, Polis Haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa ve Şube Müdürü Kemal Özkara, okul öğretmenleri ve öğrenciler, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin'i makamında ziyaret etti. Minik öğrenciler, polislere karanfil, şeker ve çikolata vererek, günlerini kutladılar.

Miniklerle yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Adil Metin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenciler, daha sonra telsizden anons yaparak, tüm polislerin haftasını kutladılar.

(MSA-Y)



11.04.2017 16:32:56 TSI

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