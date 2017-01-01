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Milletvekili Aydemir, Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Polis Haftasını kutlayan Milletvekili Aydemir, "Polis Haftasını yiğitlik timsali Özel Harekâtçılarımızla geçirdik. Yüreklerinden gözlerine akseden vatan aşkı, muhabbetimizi artırdı" dedi.

Huzur ve güvenin teminatı olan emniyet teşkilatının, milli irade yüreğinde özel bir yer edindiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, "Emniyet Müdürümüz Mehmet Arslan'ın şahsında tüm polislerimiz ve emniyet mensuplarının 172. yıl gurur ve coşkusunu paylaşıyor, bayrak için, vatan için, millet için, devlet için nefislerini adayan şehit polislerimize rahmet niyaz ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her biri Fethi Sekin karakter ve ruhunu taşıyan emniyet teşkilatımız mensuplarına minnettarız." diye konuştu.

(ERZ-AA-Y)



11.04.2017 16:33:03 TSI

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