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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Zabıtadan esnafa temizlik denetimi

11 Nisan 2017 Salı, 16:25
Zabıtadan esnafa temizlik denetimi
Zabıtadan esnafa temizlik denetimi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, berber ve mobilya esnafına ruhsat ve temizlik denetimi yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplum sağlığını korumak amacı ile başlattığı denetimlerine devam ediyor. Gıda ve sağlık alanındaki denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, berber, mobilya satış yeri ve mobilya imalathanelerini denetleyerek, halkın sağlıklı ve adil hizmet alması için kontroller yaptı. Denetimlerde işyeri ruhsatı başta olmak üzere, berber salonlarında kullanılan aletlerin hijyeni, ortam koşulları ve mobilya mağazaları ile atölyelerinin çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili kontrolleri yapıldı.
Denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Ruhsatsız hiçbir yerin çalışmasına izin vermiyoruz. Berber, kuaför gibi sağlığın ön planda olduğu yerleri de sürekli denetleyerek halkımızın temiz hizmet almasını sağlıyoruz. Ekiplerimiz kent genelinde denetimlerine düzenli olarak devam edecek" dedi.
(HSK-Y)

11.04.2017 16:34:14 TSI
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