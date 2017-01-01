YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zabıtadan esnafa temizlik denetimi

Zabıtadan esnafa temizlik denetimi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, berber ve mobilya esnafına ruhsat ve temizlik denetimi yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplum sağlığını korumak amacı ile başlattığı denetimlerine devam ediyor. Gıda ve sağlık alanındaki denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, berber, mobilya satış yeri ve mobilya imalathanelerini denetleyerek, halkın sağlıklı ve adil hizmet alması için kontroller yaptı. Denetimlerde işyeri ruhsatı başta olmak üzere, berber salonlarında kullanılan aletlerin hijyeni, ortam koşulları ve mobilya mağazaları ile atölyelerinin çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili kontrolleri yapıldı.

Denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Ruhsatsız hiçbir yerin çalışmasına izin vermiyoruz. Berber, kuaför gibi sağlığın ön planda olduğu yerleri de sürekli denetleyerek halkımızın temiz hizmet almasını sağlıyoruz. Ekiplerimiz kent genelinde denetimlerine düzenli olarak devam edecek" dedi.

(HSK-Y)



11.04.2017 16:34:14 TSI

NNNN

