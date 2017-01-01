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Atatürk Üniversitesi'nde sosyalleşme atağı

11 Nisan 2017 Salı, 16:28
Atatürk Üniversitesi'nde sosyalleşme atağı
Atatürk Üniversitesi'nde sosyalleşme atağı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi bünyesinde düzenlediği birçok organizasyonla adından söz ettiren, 20 bin üyesi bulunan, Genç Gezginler Kulübü yaptığı gezi, konser, salon organizasyonları ve sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerine daha sosyal bir üniversite hayatı yaşamayı sunuyor.
Genç Gezginler Kulübü'nün Başkanı, Mertcan Özkan, Genç Gezginler Kulübünü 2011 yılının Ocak ayında kurduğunu anımsatarak, sosyal sorumluluk anlamında önemli projelere imza attıklarını söyledi.
Erzurum'da önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Özkan, ''Erzurum'da öğrencinin yapacağı faaliyetler sınırlı sayıda, öğrenci evden okula, okuldan eve gidiyor arada bir de kafelerde takılıyor, belli bir zamandan sonra bu da insanın canını sıkmaya başlıyor. Sonuçta bizler de insanız makine değil, etten kemikten bir varlığız ve boş zamanlarımızı en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekir. Her zaman aynı şeyleri yapmak insanı fazlasıyla sıkıyor, bizde farklılık yapmak istedik. Genç Gezginler kulübünü kurmadan önce öğrenci arkadaşlarımızla birlikte "Okan Bayülgen programına" gitmiştik, çok eğlenceliydi ve katılan tüm arkadaşlarımız çok memnun kaldı. İlk yaptığımız programımız bireyseldi, biz de neden bir kulüp çatısı altında bun yapmıyoruz dedik ve kulübümüzü kurduk. Okan Bayülgen organizasyonu da bizim ilkimiz oldu'' dedi.
20 bine yakın üyeleri olduğunu belirten Özkan, şöyle devam etti.
"Genç Gezginler ailesi olarak öncelikle Erzurum şartlarına göre öğrencileri en güzel şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Tabi ki bunu yaparken sadece gezilerle değil sosyal sorumluluk projeleriyle, konserlerle, salon organizasyonlarıyla öğrenci arkadaşlarımıza sosyal faaliyetler oluşturarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bu kulüp bünyesinde yer alan herkes öğrenci, haliyle öğrencinin halinden de en iyi öğrenci anlar. Üniversitemizde bu tarzda faaliyetler gösteren çok az kulüp var, Genç Gezginler ailesi olarak sosyal kulüpler arasında en popüler sıradayız. Kimse kendimizi övdüğümüzü falan düşünmesin, bunu biz değil organizasyonlarımıza katılan öğrenci arkadaşlarımız dile getiriyor. Genç Gezginler ailesi tüm Atatürk Üniversitesi öğrencilerine hitap ediyor, bundan dolayı her fakültede öğrenci temsilcilerimiz ve üyelerimiz var. Sadece Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nden üyemiz yok, bu da onların derslerinin yoğun olmasından kaynaklanıyor sanırım. Genç Gezginler ailesi olarak 20 bine yakın üyemiz var. Her kulüp gibi bizim de karşımıza çıkan engeller oldu. Biz bu engelleri fedakârlık yaparak aştık. Kulübü kurarken ise karşımıza çıkan engelleri Rektör'ümüzle, akademisyen hocalarımızla konuşarak, onları organizasyonlarımıza davet ederek, yaptığımız işi onlara yakından göstererek zamanla aştık. İlk olarak herkes yaptığımız organizasyonlardan kar elde ettiğimizi düşünse de bunu organizasyonlarımıza katılarak aştılar ve bizim bu işi para için değil kendimizi ve öğrenci arkadaşlarımızı eğlendirmek için yaptığımızı anladılar"
Başarılı organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, "Bu güne kadar 150'den fazla organizasyon yaptık ve çoğunda başarı elde ettik ve organizasyonlara katılan öğrenci arkadaşları mutlu etmeyi başardık. Geçmişte başarısız olduğumuz organizasyonlarımız oldu elbette ama biz hiçbir zaman başarısız olduk, bu işi yapmayalım artık demedik. Bazen başarısız olacaksınız ki ondan sonraki organizasyonlarda daha başarılı olasınız. Biz kaşımıza çıkan başarısızlığı kabullenmek yerine o başarısızlığı nasıl aşarız ve daha iyisini nasıl yaparız dedik ve başarısızlıkları aşarak bu güne geldik. Konser organize etmek çok zordur, özellikle de Erzurum'da bu daha da zorlaşıyor. Bir yerde konser organize etmeden önce konsere gelecek kitleyi ve mekânı göz önünde bulundurarak bunu yapmalısınız, fakat Erzurum şartlarında konser düzenlemek çok zor. Hem mekânsal olarak hem de yoğun bir kitle yakalamak çok zor oluyor. Üniversitemizde Bahar Şenlikleri'nin düzenlenmemesi de bunda çok etkili. Örnek verecek olursak biz 2012 yılında "Grup 84"ü getirdik. İstediğimiz kitleye ulaşmadığından bizler cebimizden para vermek zorunda kaldık ama bizi üzen cebimizden para çıkıyor olması değil, Erzurum'da konser bilincinin olmaması ve konser veren sanatçının Erzurum'dan ayrılırken bir daha gelmek istememesi. Sakın kimse bu işi para için yaptığımızı düşünmesin biz bir aile olarak tüm organizasyonlarımızı yapıyoruz ve asıl gayemiz öğrenci arkadaşlarımızı mutlu etmek" dedi.
(ERZ-Y)

11.04.2017 16:35:56 TSI
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