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Gülüç kavşağı çevre düzenlemesi ile güzelleştiriliyor



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, beldenin girişindeki kavşağa çevre düzenlemesi yaparak daha güzel bir görünüme kavuşturacaklarını söyledi.

Gülüç Belediyesi beldede bir taraftan alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürürken baharın gelmesi ile birlikte çevre düzenleme işlerine de ağırlık veriyor. Gülüç Belediyesi bu kapsamda ilk olarak beldenin girişindeki kavşakta çevre düzenleme çalışması başlattı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş "Şu anda beldemizde hem alt yapı hem de üst yapı anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl ağırlıklı olarak yol ve kaldırım çalışması yapacağız. Yılsonuna kadar beldenin hiçbir mahalle ve sokağında bozuk yol kalmayacak. Bununla birlikte beldemizin değişik noktalarında çevre düzenleme işlerine de başladık. Baharın gelmesi ile birlikte ilk olarak beldemizin kapısı konumundaki kavşakta çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Malum kış ayında gerek çimler ve gerekse çiçekler yok oluyor. Bizde bahar ile birlikte yenilerini dikerek giriş kavşağını daha güzel bir hale getireceğiz. Çevre düzenleme çalışmalarımız sadece kavşakla sınırlı kalmayıp beldemizin değişik noktalarında da devam edecek. Daha güzel bir Gülüç için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Her zaman söylediğim gibi ben Gülüç'ü çok seviyorum ve yapılan her hizmetten vatandaşlarımız gibi bende çok mutlu oluyorum" dedi.

(VK-OA-Y)



11.04.2017 16:46:44 TSI

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