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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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VASKİ'den içme suyu çalışması

11 Nisan 2017 Salı, 16:41
VASKİ'den içme suyu çalışması
VASKİ'den içme suyu çalışması

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, sürekli arıza veren Edremit TOKİ'lerdeki içme suyu borularını yeniledi.
2011 yılında yaşanan deprem sonrası yapılan Kiracı TOKİ'lere içme suyu sağlamak amaçlı yapılan terfi hattındaki arıza, VASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı arıza ekiplerince yapılan hat yenileme çalışmasıyla giderildi. 500mm'lik HDPE boru ile yapılan hat, VASKİ arıza ekiplerince kalıcı çözüme kavuşturmak maksatlı çelik borularla değiştirildi.
(MSA-Y)

11.04.2017 16:49:17 TSI
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