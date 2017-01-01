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Ramazanoğlu: "Medya, Demokrasinin Emniyet Sübabıdır"



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DENİZLİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Medyayı, Demokrasinin Emniyet Supabına benzeterek, "Ben bunu düdüklü tencereye benzetiyorum. Ülkemizin düdüklü tencere olduğunu varsayarsak, emniyet supabı da basındır. Kapattığımızda tencere patlar açtığımızda ise dağılır. Bunun için basına büyük önem veriyorum" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda konuşan Ramazanoğlu, referandum çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Ramazanoğlu, Türkiye'de ki eğitim kalitesinin artması yönünde farkındalığın ve bilincin çok ileriye gitmekte olduğunu gördüm diye konuştu.

Daha sonra Denizli Gazeteciler Cemiyeti başkanı Osman Nuri Boyacı'nın taleplerini dinleyen milletvekili Sema Ramazanoğlu, "Taleplerin yerine getirilmesi için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi.

Ramazanoğlu, "Basın, demokrasinin emniyet sübabıdır. Ben bunu düdüklü tencereye benzetiyorum. Ülkemizin düdüklü tencere olduğunu varsayarsak, emniyet supabı da basındır. Kapattığımızda tencere patlar açtığımızda ise dağılır. Bunun için basına büyük önem veriyorum."

(SÇ-SÇ-Y)



11.04.2017 16:51:35 TSI

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