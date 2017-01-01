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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne CHP Milletvekili Gaytancıoğlu: "Buğday tarlalarında sararma var"

11 Nisan 2017 Salı, 16:47
Edirne CHP Milletvekili Gaytancıoğlu: "Buğday tarlalarında sararma var"
Edirne CHP Milletvekili Gaytancıoğlu: "Buğday tarlalarında sararma var"

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de buğday tarlarında ciddi sararma olduğunu söyledi.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP İl Başkanlığı toplantı salonunda gündemi değerlendirdi. Edirne'de ciddi bir buğdaylarda sararma olduğunu verimin düşeceğini de belirten Gaytancıoğlu, "Buğdaylarda şu anda ciddi bir sararma var. Tespit ettiğimiz bilgilere göre verimde bir düşüşe neden olacak. Bunu konuşmamız lazım. Bunun sonunda bu yıl Türkiye buğday ithal edecek. Buğdaylara çok ciddi sıkıntı var. Neden? Gece çok soğuk. Gündüz sıcak. Bu dünyanın bir sorunu. İklim böyledir. Her 5 kişiden biri çiftçi. 80 milyon insan beslenmek zorunda. Buğday çok stratejik bir ürün" dedi.
Türkiye'de yılda 500 bin tane buzağı ölümü olduğunu kaydeden Gaytancıoğlu, "Büyük baş hayvan varlığımız 13 milyon civarında. Veteriner fakültelerinin çok iyi işler yaptığını biliyorum. 500 bin büyükbaş ölüyor. Biz hala hayvan ithal ediyoruz. Biz neden korumayı düşünmüyoruz da neden telef oluyor. Trakya bölgesi ari bir bölge. Buradan damızlık her yere gidiyor. Türkiye'de başka bölgelerde hayvanlar yeterince beslenemiyor" diye konuştu.
(EY-MEF-Y)

11.04.2017 16:54:41 TSI
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