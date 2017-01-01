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Simav'da satranç turnuvası

11 Nisan 2017 Salı, 16:47
Simav'da satranç turnuvası
Simav'da satranç turnuvası

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Simav Belediyesinin işbirliği ile düzenlenen satranç turnuvası ilgi gordu. AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı'nın katılarak izlediği turnuvaya 20'si lise öğrencisi, 24'ü yetişkin olmak üzere topkam 44 yarışmacı katıldı. Simav Halk Eğitimi Merkezi salonunda yapılan satranç turnuvasına, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, İl Genel Meclisi Üyeleri, Okul Müdürleri ve çok sayıda satranç seyircisi katıldı. Kütahya Ak Parti Milletvekili Şükrü Nazlı, "Satranç, insan beynini sonuca ulaştırmaya sürükleyen bir oyundur. Seyretmesi bile heyecan veriyor, yarışmacılara başarılar dilerim" dedi.
Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, eleme usulü yapılan "Şah Mat" satranç turnuvasının yetişkinler kategorisinde, 1'inci Kamuran İsmailov, 2'inci Mehmet Özkurt, 3'üncü Şakir Elmas, 4'üncü Sertaç Baş olduğunu, liselerde, 1'inci Özgüner Gürbüz, 2'inci Emre Şenol, 3'üncü Ahmet Alperen Şakar, 4'üncü İsmail Demirtaş olduğunu ve dereceye giren satranç yarışmacılarına, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından 19 Mayıs'ta ödüllerinin verileceğini belirtti. (MEİ-EFE)

11.04.2017 16:54:45 TSI
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