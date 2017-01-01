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Altınordu'da metruk bina yıkımı

11 Nisan 2017 Salı, 16:50
Altınordu'da metruk bina yıkımı
Altınordu'da metruk bina yıkımı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi, Selimiye Mahallesi'nde bir binayı yıkılma tehlikesi arz ettiği gerekçesiyle kontrollü bir şekilde yıktı.
Altınordu Belediyesi, ilçede eski ve yıkılma tehlikesi arz eden binaları yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması amacıyla tedbirlerini almaya devam ediyor. Selimiye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı ve 45 yıllık bir bina yıkılma tehlikesi arz ettiği gerekçesiyle Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binada oluşan derin çatlaklar ve zeminde meydana gelen kayma nedeni ile olası yıkılma ihtimaline yönelik vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Altınordu Belediyesi, bina sahipleri ile de görüşerek binada yıkımı gerçekleştirdi.
Yıllarca kullanılmayan ve binada oluşan derin çatlakların ve zeminde meydana gelen kaymanın oluşabilecek bir çökme neticesinde can ve mal kaybına neden olabileceğini söyleyen Başkan Engin Tekintaş, "Ekiplerimiz tarafından tespit edilen bu yapı mahallenin güvenliği, mahalle sakinlerinin sağlığı ve sokağın görüntüsü açısından büyük bir risk oluşturuyordu. Binanın yıkım kararını aldık. Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin işbirliği ile beş katlı ve 45 yıllık bu binayı tüm önlemleri alarak yıktık. Altınordu Belediyesi olarak amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir kentte yaşamalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda ilçemizde eski ve vatandaşlarımız açısından risk oluşturan bu tip binaları ya bina sahipleri vasıtasıyla yıkacağız, ya da Belediye olarak bizler yıkacağız. Ekiplerimiz Altınordu ilçe genelindeki Belediye olarak bu ve benzeri binalardaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)

11.04.2017 16:58:56 TSI
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