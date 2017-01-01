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Bigadiç'e TOKİ müjdesi



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Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, yapımı planlanan 486 konutluk 1. Etap TOKİ konutları için ön müracaatların 24 Nisan'dan itibaren başlayacağının müjdesini verdi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Emek mahallesinde hazineye ait arsa üzerinde TOKİ tarafından 486 dairelik konut inşaat için anlaşma sağlandığını söyledi.

Başkan Avcu, "TOKİ çalışmamızı başlatıyoruz. Birinci etapta 486 konut olacak. Bunun yüzde 70'i 3+1 ve 129 metrekare, yüzde 30'u ise 2+1 ve 89 metrekare olacak. 24 Nisan'dan itibaren müracaatlar için Ziraat Bankasına katılım payları yatırılabilecek. Bigadiç'imiz için hayırlı olsun diliyorum" dedi.

TOKİ'nin binaları yapılacağı yerin mera olduğunu ve alanı imara açtıklarını söyleyen Avcu, "Burayı konut alanı haline getirdik. Bigadiç'in ovasını da kurtarmış olduk. Konutların yapılacağı alanın zemini taş ve depreme dayanıklı çok güzel bir yer. Yerleşim yeri ve havadar olması yerin değerini daha çok arttırıyor. İlçemize faydalı olacağına inanıyorum ve projeye de büyük bir ilgi olmasını bekliyorum. Şu ana kadar bin 400'e yakın müracaat almış durumdayız" şeklinde konuştu.

(TS-



11.04.2017 17:03:20 TSI

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