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NTO Başkanı Arslan; "Sigorta acenteleri KOSGEB kapsamına alındı"



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Nazilli Ticaret Odası'nın (NTO) sigorta acentesi üyeleri için ısrarla gündemde tuttuğu 'KOSGEB desteklerinden faydalanmaları' konusu çözüme kavuştu.

KOSGEB destekleri kapsamı dışında kalan sigorta acentelerinin desteklerden faydalanması için Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri ARSLAN'ın yaptığı girişimler ve konu ile ilgili yürüttüğü faaliyetleri sonunda meyvelerini verdi. 01 Nisan 2017 de Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre sigorta acenteleri ve aracıları 'KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler' listesine dahil edildi.

Konunun neticelenmesinden NTO üyeleri adına büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Nuri ARSLAN, bu gelişmenin sigortacılık sektörünün ilerlemesine imkan yaratacağını düşündüğünü belirtti. Sektörün bu tip sorunlarının gündeme alınması ve dile getirilmesini sağlayan, başta yönetim kurulu üyemiz Akın Döken olmak üzere tüm meslek komitesi üyelerine teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

(OD-MB-E)



11.04.2017 17:06:22 TSI

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