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Karaman Belediyesi'nin hedefi 30 bin fidan dikmek

11 Nisan 2017 Salı, 16:59
Karaman Belediyesi'nin hedefi 30 bin fidan dikmek
Karaman Belediyesi'nin hedefi 30 bin fidan dikmek

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Karaman Belediyesi, öncelikle ana arterler olmak üzere tüm kavşak ve orta refüjlerde yeşil alan ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.
Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar ayları itibari ile başlatmış olduğu ağaçlandırma çalışmalarına organize yolu üzerinde devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yol üzerindeki orta refüje iklim yapısına uygun farklı türlerde fidan ve bitki dikiliyor. 2017 yılında 30 bine yakın fidan ve çalı türü bitkiyi toprakla buluşturacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Baharın gelmesiyle çalışmalarımıza hız verdik. Bütün refüj ve yeşil alanlarda ağaç ve bitki dikimi çalışması gerçekleştiriyoruz. Park-Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz ekim ve dikim çalışmalarına Organize Sanayi yolunda devam ediyor. Bu yıl içerisinde 30 bine yakın Ardıç, Ateşdikeni, Berberis ve Lavanta türlerinden çalı bitkileri ile Mavi Servi, Dişbudak, Akçaağaç, Çınar, Sedir, Sofora ve Karaçam türü ağaç fidanını toprakla buluşturuyoruz. Geçmiş yıllarda da binlerce metre kare alan üzerinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaptık. Yemyeşil bir Karaman anlayışı ile başlattığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
(MD-AH-Y)

11.04.2017 17:07:59 TSI
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