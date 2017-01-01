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Efeler Belediyesi şehit isimlerini parklarda yaşatmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi üzerinde yapılan Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman Parkı ile Şehit Jandarma Er Orkun Alp Arslan Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene, Aydın Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngör, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, birim amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

14 Mart 2004'te Balıkesir Erdek'te kaçakçılarla mücadele ederken şehit düşen Deniz Astsubay Özgür Kahraman ile 9 Temmuz 2016'da Mardin'de PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonetle karakola düzenlediği saldırıda şehit düşen Jandarma Er Orkun Alp Arslan'ın isimlerinin verildiği her iki parkın açılışında duygusal anlar yaşandı. Şehit Orkun Alp Arslan'ın annesi Feray Arslan'ın gözyaşlarını tutamadığı açılış töreninde, Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman'ın annesi ve silah arkadaşlarıyla da duygu dolu anlar yaşandı.



Düzenlenen törende konuşan ve yeni parklara şehitlerimizin ismini vererek, onların manevi şahsiyetlerini ebedileştirmek istediklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "30 Mart 2014 tarihinden bu yana Aydın'ın büyükşehir oluşu dolayısıyla merkezde Efeler ilçesi oluştu. 3 yıllık bir görev süresini geride bıraktık. Bu süreçte, Efeler'e katılan 56 köy ve 5 beldemizde, imar planımızda yeşil alan olarak görülen yerlerde park alanları oluşturarak, kentimizi daha güzel ve daha da yaşanabilir bir hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. 50'ye yakın park yeri yaparak Efeler sakinlerimizi, çocuk, genç ve yaşlılarımızla huzur bulacakları mekanlar oluşturmaya çalıştık. Şehitlerimizin isimlerini bu park alanlarında yaşatarak, bu cumhuriyetin ve devletin nasıl kurulduğunu ve korunduğunu, vatandaşlarımızın da gerektiği şekilde anlamalarına katkı sağlamayı arzuladık. Şehitlerimizin anılarının ve özgeçmişlerinin de ifade edildiği tabelalarla da bu bilince sahip olmak istedik. Cumhuriyet ve devletimiz kolay kurulmadı. 250 bin şehidimizin yattığı Çanakkale'den İzmir'e uzanan o savaş güzergahı, yüz binlerce şehit kanının, babaların, anaların ve bacıların gözyaşları üzerine kuruldu. Ülkemiz, halen terör belasından şehit vermeye devam ediyor. Daha dört gün önce hepimizin yüreği 3 şehit haberiyle yandı. Artık şehit haberleri duymak istemiyoruz. Biz, ülkemizde barış ve huzur içinde, geleceğe umutla bakan bir Türkiye istiyoruz" dedi.

Her iki şehidin özgeçmişinin okumasının ardından parkların açılış kurdelesini, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, protokol üyeleri ve şehit yakınlarıyla birlikte kesti. Tören, Efeler Belediyesi tarafından yapılan keşkek hayrıyla sona erdi.

(MU-MB-Y)



11.04.2017 17:08:01 TSI

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