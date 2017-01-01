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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Alanya Belarus'ta tanıtıldı

11 Nisan 2017 Salı, 17:10
Alanya Belarus'ta tanıtıldı
Alanya Belarus'ta tanıtıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen turizm fuarında Alanya tanıtımı yapıldı.
10 milyona yakın nüfus olan Belarus'ta Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen temsil etti. Minsk Turizm Fuarı'nda Alanya standının yoğun ilgi gördüğünü belirten Birgen, "Rusya uçak krizinden sonra aynı oranda krizden etkilenen Beyaz Rusya'da da Türkiye standına ilgi büyüktü. Türkiye ve Belarus arasında vizesiz seyahat nedeniyle karşılıklı olarak ziyaretler gerçekleşiyor. Özellikle deniz, kum ve güneş tatil tercihleri Türkiye yönünde. Charter uçak azlığı nedeniyle uçuş maliyeti biraz yüksek. 2017 sezonu içinde Minsk ve Gomel şehirlerinden İzmir, Antalya, Dalaman ve Bodrum'a direkt uçuşlar olacak. Belarus'un ulusal havayolu şirketi olan Belavia'nın charter şirketi ABC Aerobelservice'in charter uçmaya başlaması yüzde 40 daha fazla turistin geleceğine işaret ediyor. Yetkililerden aldığım bilgilere göre Belarus ve Türkiye ilişkileri çok iyi seviyede. Türkiye, fiyat-kalite dengesinde gidebilecekleri en iyi ülke. Bazen uçak maliyetinin daha düşük olmasından dolayı Ukrayna veya Rusya üzerinden de Türkiye'ye tatile geliyorlar. Belarus halkının yurtdışı tatil seçenekleri arasında Türkiye ve Antalya öncelikli bölgeler arasında" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

11.04.2017 17:15:58 TSI
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