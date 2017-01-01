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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu kullandığı ve satışı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yapılan teknik takip sonucu uyuşturucu kullanıp sattıkları belirlenen şahıslardan İ.Y. (29) evinde, C.B. (33) ise çalıştığı Nazilli Devlet Hastanesine gözaltına alındı. Emniyete getirilerek ifadeleri alınan şahıslar daha sonra sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

(ES-MB-Y)



11.04.2017 17:24:25 TSI

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