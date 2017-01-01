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Koç, Paris maratonunda Bursa'yı temsil etti



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Fransa'nın Paris şehrinde 9 Nisan'da yapılan maratonda Bursa da temsil edildi.

Maratona katılan 57 bin kişi 42.195 metreyi birinci sırada tamamlayabilmek için yarıştı. Yarışmacılardan Enver Koç maratonda başarıyla Türkiye'yi temsil etti. Enver Koç, "BTSO'nun da katkısıyla maratonlarda 15 yıldır koşuyorum. Bundan önce yüzlerce maratona katıldım ve sayısız madalyam var. Bu kadar yolu koşabilmek kolay değil. Vakit buldukça kendimi dışarı atıp 15-20 kilometre koşuyorum. Bu koşular sayesinde bu maratonu tamamladım. 57 yaşındayım ve vücudum el verdiği sürece maratonlara katılmaya devam edeceğim. Paris maratonunda ülkemi ve Bursa'yı başarıyla temsil ettiğimi düşünüyorum" dedi.

(AY-MŞ)



11.04.2017 17:24:38 TSI

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