YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir şehri yaza hazırlıyor

Büyükşehir şehri yaza hazırlıyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - 2017 Deaflympics Olimpiyatları öncesinde şehrin her noktasında yer alan olumsuzlukların giderilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzaj çalışmaları başlatıldı.

Şehrin ana arterlerinde yer alan refüjler, yol kenarlarında bulunan ağaçlık alanlar, sıvasız ve boyasız binalar gibi tüm olumsuzlukların giderilmesiyle ilgili çalışmaların başladığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, "Özellikle kent merkezine giriş yollarında yoğunlaştırdığımız çalışmalar sonucunda kentimizi Temmuz ayında yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlayacağız. Samsun gelişmişliğiyle, modernliğiyle bu tür büyük organizasyonlara her zaman ev sahipliği yapacak konumda. Büyükşehir Belediyesi olarak kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Ama ister istemez kent estetiğini bozan görüntülerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle sıvasız, boyasız evlerin yanında tabela kirliliği kentimizi olumsuz yönde etkilemekte, gelişimine gölge düşürmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin gelişimine gölge düşüren bu tür durumlara her zaman mücadele ederek gelişimi sürdüreceğiz" dedi.

(SAM-SLH-Y)



11.04.2017 17:25:36 TSI

NNNN